Exposição 'Encanto da Arte II' terá obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf no Rio de Janeiro

O Palácio Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, recebe duas obras da artista plástica Rose Maiorana e do repórter fotográfico Tarso Sarraf na exposição “Encantos da Arte II”. A mostra conta com obras de diversos artistas brasileiros e permanecerá aberta ao público por um mês. A abertura do evento ocorrerá no dia 15 de abril, e o encerramento será em 16 de maio. Em sua segunda edição, a exposição propõe uma imersão do público nas obras expostas, explorando a arte e o espaço do Centro Cultural, cuja arquitetura tem influência francesa.

Com uma trajetória consolidada nas artes, Rose Maiorana inaugurou recentemente uma galeria de arte no bairro do Marco, em Belém. Durante a inauguração, a artista destacou que ter sua própria galeria coloca a arte no centro de sua vida, além de reforçar seu compromisso com a expansão e o apoio às manifestações artísticas. A participação na exposição no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, reafirma essa expansão e marca uma nova fase em sua carreira, agora em diálogo com as fotografias de Tarso Sarraf, que receberam sua intervenção artística.

Em março deste ano, sob curadoria da própria Rose Maiorana, a exposição fotográfica “OLHAIS a Nossa Belém” reuniu nove fotojornalistas e apresentou trinta imagens que capturaram a essência do município. A mostra destacou as belezas naturais, o povo paraense e a diversidade das ruas da cidade. Buscando provocar reflexões sobre as múltiplas camadas de Belém, a artista amplia o alcance de seu trabalho, incentivando um olhar mais sensível e conectando sua arte a questões socioambientais.

Além de Rose Maiorana e Tarso Sarraf, a exposição “Encantos da Arte II” contará com a participação de diversos artistas de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. A seleção das obras em exibição será feita pela curadoria do evento, realizada pelo portal Saber Cultural e pela artista e produtora cultural Sandra Erse. Segundo Mario Capelluto, responsável pelo portal, a mostra tem como objetivo ampliar as manifestações artísticas de todo o Brasil.

“Todas as obras passarão por uma seleção prévia, e é importante destacar que todos os artistas participarão em vida. As exposições promovidas pelo Saber Cultural ocorrem sempre em locais fechados, com grande visitação pública e acesso gratuito. Nosso intuito é incentivar e promover as manifestações artísticas, dando visibilidade a todos os participantes”, afirma Mario Capelluto.

Transformado em Centro Cultural, o Palácio Tiradentes foi construído com inspiração na arquitetura palaciana francesa, com esculturas que adornam sua fachada. O espaço é aberto ao público e oferece visitas guiadas, nas quais os visitantes podem conhecer a história e os detalhes da construção. A exposição “Encantos da Arte II” reunirá cerca de 40 artistas, que exibirão aproximadamente 80 obras, incluindo esculturas, fotografias e pinturas. As inscrições para participação seguem abertas até o dia 5 de abril.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)