Exposição ‘Canoas de Promesseiros’ do TCE-PA estimula a inclusão através da fé

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) lançará no dia 2 de outubro, às 17 horas, a 13 ª Exposição ‘Canoas de Promesseiros 2023: a inclusão embarca aqui’, nos espelhos d’água do prédio-sede, no bairro de Nazaré, em Belém. O tema deste ano é um chamamento à maior participação de pessoas com o espectro autista na programação alusiva à festa religiosa. A ação é em homenagem ao Círio de Nazaré e aos romeiros da maior manifestação católica do povo amazônid, afirma ao Tribunal.

VEJA MAIS

A exposição com barquinhos de miriti faz referência à Procissão Fluvial, que é uma das romarias que fazem parte da programação do Círio, e destaca o trabalho dos artesãos do município de Abaetetuba, na região tocantina, responsáveis pela confecção das peças que se tornaram um dos símbolos mais evidentes do período nazareno.

O cenário formado pelos barcos em miniatura, que também conta com uma iluminação especial, encanta a todos que transitam pelo entorno do prédio-sede, que está localizado na esquina da avenida Nazaré, por onde passam a trasladação, no sábado, e a grande procissão, que ocorrerá no dia 8 de outubro.

A Exposição ‘Canoas de Promesseiros’ foi idealizada pelo Conselheiro aposentado do TCE Nelson Chaves. Após o fim da exposição, marcado para o dia 16 de outubro, os barquinhos de miriti serão doados a alunos da rede pública estadual de ensino.

Crianças autistas

Das 200 miniaturas, 60 serão pintadas por crianças autistas na Oficina de Brinquedos de Miriti, atividade que integra a ‘Manhã dos Eleitos’, evento realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré. Durante a atividade, na manhã do dia 23 de setembro, o público infantil terá a oportunidade de pintar os brinquedos de miriti, estimulando a criatividade, a coordenação motora fina e demais habilidades sensoriais. Ao final da oficina, os barquinhos de miriti pintados pelas crianças retornarão ao Tribunal para incluírem a Exposição.

De acordo com o TCE, a exposição “Canoas de Promesseiros” contribui ainda para dar visibilidade a uma das importantes cadeias produtivas de famílias ribeirinhas da região do Baixo Tocantins: o extrativismo do miriti. O artesanato conquistou espaço histórico a partir da comercialização, no período da quadra nazarena, das miniaturas que remetem às embarcações que participam do Círio Fluvial, fascinando pessoas de todas as idades, especialmente as crianças.

Serviço:

Exposição Canoas de Promesseiros 2023 - “a inclusão embarca aqui”

Abertura: 2 de outubro, às 17h

Exposição: De 2 a 16 de outubro

Local: Espelhos d’água do prédio-sede do TCE-PA (Travessa Quintino Bocaiúva, esquina com a avenida Nazaré. Bairro de Nazaré. Belém-Pará)