Exposição comemora 150 anos de Alberto Santos Dumont em shopping de Belém

A exposição “Santos Dumont: 150 anos do Pai da Aviação” comemora um século e meio de nascimento do inventor do avião o mineiro Alberto Santos Dumont. A mostra conta a história da vida, obra e valores do Patrono da Aeronáutica Brasileira, até o dia 30 de julho, no Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, Nº 1052, bairro do Mangueirão.

Os visitantes podem conferir um acervo com as maquetes dos aviões 14 Bis e Gripen (aeronave de caça mais moderna), aeromodelos e miniaturas de aeronaves. O evento é realizado pelo primeiro Comando Aéreo Regional (COMAR) da Força Aérea Brasileira (FAB).

Os dos visitantes foi o advogado Wellington Machado, de 53 anos, que lia atentamente toda a história de Santos Dumont e do avião. “Em Belém é a primeira vez que aprecio esse tipo de exposição. Até porque é muito bom ter as informações em ordem cronológica, eu estou acompanhando com bastante interesse, passo a passo. A iniciativa foi realmente muito interessante”, destacou.

O advogado confessa que tem mais interesse pela história de Santos Dumont, um dos precursores da aviação no mundo. “Exposição de aviões e Santos Dumont é a primeira que eu vejo. Vou em outras exposições de arte, de quadros, mas não como essa. Achei muito louvável a iniciativa. São os 150 anos de Santos Dumont. Ele representa muita coisa para a gente. Essa é a invenção do equipamento mais pesado do que o ar - o 14 Bis, que conseguiu levantar voo em Paris. Até o primeiro do que os irmãos Wright”, fala.

Outra pessoa que gostou muito da exposição foi o engenheiro e professor Rogilson Porfírio, de 56 anos. “Eu estou achando espetacular, porque de fato é uma discussão mundial entre o criador e a criação, sobre quem de fato criou o avião. Para nós brasileiros não tem dúvida que foi Santos Dumont. Uma exposição deste porte em Belém do Pará é muito interessante porque remonta esse fato da história fabuloso, que foi para a humanidade e para o nosso país”, avalia.

Rogilson até brinca que o avião é tão brasileiro, porque tem a marca do sotaque mineiro com o “trem de pouso”. “Não tem como dizer que o avião não foi criado por um brasileiro, em particularmente por um mineiro, tanto é que as rodas são presas num trem de pouso. Então, o que faz o avião pousar é o trem. É uma expressão mineira demais e não tem como discutir isso aí”, brinca Rogilson.

A gerente de marketing do Bosque Grão-Pará, Raphaella Rocha, ressalta que o assunto encanta a todos independentemente da idade. “Celebrar essa data tão especial e oportunizar essa experiência para os nossos clientes é uma completa felicidade. A história de Santos Dumont, o pai da aviação, gera muita curiosidade, tanto em adultos quanto nos pequenos. As nossas expectativas são as melhores para que as pessoas venham e conheçam mais sobre essa trajetória”, diz Raphaella Rocha.

SERVIÇO - Exposição “Santos Dumont: 150 anos do Pai da Aviação”

Data: até o próximo domingo, dia 30 de julho

Local: Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, Nº 1052, bairro do Mangueirão.

Entrada franca.