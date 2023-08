Exposição multimídia 'Um País Chamado Pará' estreia em Belo Horizonte amanhã

Um amplo panorama sobre a riqueza da fotografia paraense nos últimos 30 anos, com imagens em suportes alternativos (foto-esculturas, pinholes, vídeos e videomapping), estará na exposição “Um país chamado Pará”, que será apresentada em Belo Horizonte e São Paulo. A primeira será na capital mineira, na CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais, avenida Afonso Pena, nº 737, no Centro, a partir desta quarta-feira (16) até dia 30 de setembro de 2023, de terça a sábado, das 9h30 às 21h. A próxima mostra será em São Paulo, na Panamericana Escola de Arte e Design, de 17 de outubro a 2 de dezembro. Toda a programação é gratuita.

A curadoria da exposição é de Rosely Nakagawa, projeto expográfico de Flávio Franzosi e projeto de acessibilidade de Sílvia Arruda. Dentre os nomes de fotógrafos com trabalhos na exposição estão Alberto Bitar, Alexandre Sequeira, Betania Barbosa Marajó, Claudia Leão, Dirceu Maués, Elza Lima, Emídio Contente, Flavya Mutran, Guy Veloso, Ionaldo Rodrigues, Irene Almeida, Jorane Castro, Mariano Klautau Filho, Miguel Chikaoka, Orlando Maneschy, Octávio Cardoso, Patrick Pardini, Paula Sampaio, Rafael da Luz, Suely Nascimento, Wagner Almeida, Walda Marques e Yan Belém.

“Um país chamado Pará” busca a singularidade, a expressividade, as interrelações geracionais e a contribuição do Estado da região o Norte à arte brasileira, a partir da pesquisa de processos de criação. Com recorte temporal dos anos 1990 aos dias de hoje, a exposição tem como principal fio condutor o questionamento – e a subversão – aos suportes, às linguagens tradicionais e a seus desdobramentos ao longo dos últimos 30 anos. A curadoria uniu duas gerações de fotógrafos, entre reconhecidos e novos talentos, tem-se como resultado a mostra inédita, que envolve 23 fotógrafos e se compõe de obras desenvolvidas de maneira muito característica no Pará.

“No cenário cultural, nossa fotografia atua como um núcleo de referência para o desenvolvimento de uma linguagem fotográfica na região amazônica, por incentivar e promover o trabalho coletivo organizado na prática da ideia-ação-reflexão, aprimorando e multiplicando oportunidades de acesso ao exercício de fazer e pensar tal arte, sempre em sintonia com as questões sociais e culturais emergentes”, comenta a curadora Rosely Nakagawa.

SERVIÇO: Exposição “Um país chamado Pará”

Local: CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais, avenida Afonso Pena, nº 737, no Centro, Belo Horizonte

Data: a partir de quarta-feira (16) até dia 30 de setembro de 2023, de terça a sábado

Horário: 9h30 às 21h.