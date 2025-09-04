Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Exclusivo: Gilberto Gil fala de período em Icoaraci em que iniciou a canção ‘Refazenda”

O cantor e compositor reflete também sobre questões ambientais na Amazônia

Abílio Dantas*
fonte

"Aquele ambiente me inspirou a escrever a canção que terminei depois em Salvador”, conta Gil sobre período em Icoaraci (@prida)

Embora alguns nomes o escapem, Gilberto Gil, aos 83 anos, recorda bem da temporada que passou em um sítio em Icoaraci, distrito de Belém, em meados dos anos de 1970. Provavelmente, em 1974. Naquele momento, ainda durante a Ditadura Militar que o havia exilado em Londres entre 1969 e 1972, o convite para ir ao local com amigos paraenses gerou a inspiração e clima de introspecção para o início de Refazenda, canção concluída depois em Salvador, que trata de um retorno aos valores do interior brasileiro.

VEJA MAIS

image Exclusivo: Gilberto Gil anuncia ópera que estreia em Belém na abertura da COP 30
A ópera I-Juca Pirama, baseada no poema de Gonçalves Dias, foi composta por Gil com o maestro italiano Aldo Brizzi, a partir de ideia original de Paulo Coelho

image Exclusivo: Gilberto Gil fala da música do Pará, de Fafá de Belém e do repertório de ‘Tempo-Rei’
O show com duas horas e meia de duração e 31 músicas será apresentado em Belém no dia 21 de março de 2026

image Gilberto Gil homenageia Preta Gil na data que marca um mês da morte da cantora
Atualmente, Gil está em sua turnê de despedida Tempo Rei, que passará pela Argentina e pelo Chile

A música originou o álbum de mesmo nome, lançado em 1975, e marcou o início de um novo ciclo da trajetória do então jovem músico e compositor de 33 anos, com a trilogia Re, composta também pelos álbuns Refavela (1977) e Realce (1979). Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, por telefone, Gilberto Gil relembrou o momento.

Confira imagens de Gilberto Gil em Belém nos anos 70:

Gilberto Gil em Belém

“Tenho tentado lembrar o nome dele... Mas era um dos meus amigos jovens de Belém. Todos ligados ali a família Barata (de Ruy Barata, poeta e compositor). Paulo André e todos eles. E a família daquele rapaz tinha um sítio em Icoaraci. Em uma das ocasiões que estive em Belém, ele me convidou para ficar uns dias em Icoaraci e eu fui. Nessa ocasião que comecei a escrever a canção. Não sei se havia um abacateiro, mas havia as frutas ali mais típicas, da região. Aquele ambiente me inspirou a escrever a canção que terminei depois em Salvador”, narra Gilberto Gil.

O sítio em questão era propriedade da família do médico Octávio Lobo, também jovem naquele período. Octávio afirma, no entanto, que Gil não está se referindo a ele quando fala “daquele rapaz”, e, sim, ao advogado Egydio Sales Filho, falecido em 2020, vítima de um infarto. 

“O rapaz a quem o Gil se refere é o Dr. Egídio Sales Filho, advogado, querido amigo, já falecido. Na realidade, o Egídio me pediu a gentileza de ceder a casa para o Gil para hospedá-lo, o que fiz entregando as chaves para o Egídio. Pessoalmente não tive contato com o grupo e com a confraria. Egídio gostava muito do Gil e vice-versa. Sempre trocavam figurinhas quando este vinha em visita a Belém”, conta Octávio. Ainda segundo o médico, o jornalista Afonso Klautau, falecido em 2013, também foi membro da comitiva que recebeu Gilberto Gil e também possuía uma casa em Icoaraci. “As duas casas ou sítios eram muito próximas. Eles estavam juntos e ambos (Egídio Sales Filho e Afonso Klautau) recepcionaram o Gil”, diz Octávio Lobo.

Diferente do médico, o jornalista e produtor cultural Tito Barata, filho de Ruy Barata, conviveu bastante com Gilberto Gil e os músicos que o acompanhavam nas turnês que vieram a Belém nos anos 70 e 80. Embora também não estivesse no grupo de Icoaraci, ele afirma que, pelo menos de 1978 a 1985, Gil deve ter vindo a cidade todos os anos, pois foram realizados almoços ao artista na casa de seus pais, comandados por Norma Barata, sua mãe, e as quituteiras arregimentadas por ela.

“Eu me lembro muito bem do ‘Realce’ (do show do disco), do ‘Refavela’, de ‘Um Banda Um’, de ‘Luar’. Lembro que pelo menos por seis vezes ele esteve em nossa casa. Toda vez, quando acabávamos o almoço, a gente dava açaí para os músicos e depois tinha a nossa ‘bola’ com o time do Gilberto Gil, que era formado por empresários, músicos, técnicos. Mas os empresários não deixavam Gil jogar, porque se ele machucasse a mão, não tinha show à noite”, recorda o jornalista.

Segundo Tito, a convivência com Gil era muito harmoniosa. “Ele sempre foi uma maravilha de pessoa. Conversava com todos. Ele ficava em casa como se estivesse na casa dele. Lembro de ele vir neste período com a Flora (Flora Gil, empresária e esposa de Gilberto Gil há 44 anos). Foi uma maravilha o Gil aqui, a vizinhança ficava cheia, todo mundo queria ficar por perto”, conta Tito.

Gilberto Gil recorda também desse momento em que eram mais frequentes suas apresentações na capital paraense e se espanta ao saber, pelo repórter, que não vem a cidade há 15 anos. “Nós tocávamos muito no Theatro da Paz e no Ginásio de Educação Física do Pará. Tocamos uma ou duas vezes no estádio da Tuna. Ainda não havia show no Mangueirão. E em vários outros locais. Mas, especialmente, no Theatro da Paz, e no Ginásio de Educação Física”, diz o artista.

Ciclos

No dia 21 de março de 2026, Gilberto Gil realiza em Belém o último show da turnê “Tempo-Rei”, no Hangar Centro de Convenções. A apresentação encerra o ciclo de grandes temporadas de show do músico. Para Gil, encerrar ciclos está longe de ser algo melancólico.

“Para mim essa ideia de cumprir um ciclo de vida, com começo, meio e fim, é uma coisa que de uma certa forma é tranquila, porque é assim que eu entendo a vida. É uma das formas de fotografar um dos flagrantes da vida. Perceber essa circunferência ampla que vem desde o nascimento até a morte com tudo que diz respeito a todos esses movimentos da vida. E, no meu caso, com a questão profissional, com a música, com a coisa artística. Para mim é um modo de observar o conjunto da minha própria vida e suas fases. E, agora, essa fase mais ligada ao final da vida”, conclui.

(*Coordenador do Núcleo de Cultura do Grupo Liberal)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gilberto Gil

Refazenda

Gilberto Gil em Icoaraci
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

DIVERSIDADE

Festival Acessa BH 2025 terá, pela primeira vez, artistas do Norte na programação

Paraense Rô Colares apresenta espetáculo inspirado em ancestralidade e vivências do espectro autista

05.09.25 8h00

A VEZ DE BELÉM

Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações

Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

05.09.25 8h00

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

PERDA

Silvio Tendler morre aos 75 anos no Rio vítima de infecção

Documentarista dirigiu mais de 70 filmes e ficou conhecido por obras como "Jango" e "Os anos JK"

05.09.25 11h45

SAÚDE RAUL GIL

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

05.09.25 11h39

CARNAVAL 2026

Bole Bole lança samba-enredo que homenageia Mãe Josina, pioneira do Tambor de Mina no Guamá

Festa de lançamento será neste sábado (6), com shows, roda de samba e participação de Mãe Eloísa de Badé. Enredo celebra a força ancestral da mulher negra fundadora do Terreiro Dois Irmãos.

05.09.25 13h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda