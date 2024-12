Exclusivo! Fábio Porchat revela projetos e promete vinda ao Pará em 2025

O humorista Fábio Porchat é um dos destaques da cerimônia de entrega do Prêmio Melhores do Ano 2024 da TV Globo, realizada neste domingo (15). O evento, apresentado por Luciano Huck no palco do Domingão, homenageia grandes nomes da televisão, música, jornalismo, humor e esporte, celebrando as personalidades e produções que marcaram o ano.

Porchat, que está concorrendo na categoria de humor, conversou com exclusividade com o digital influencer e jornalista Juan Filder, para o Grupo Liberal, durante o evento e adiantou detalhes de seus projetos para 2025. O programa “Que História é Essa?”, sucesso de público e crítica, retornará no próximo ano com uma grande novidade: será gravado fora do estúdio. “Eu vou sair do estúdio e vou na casa das pessoas. Vai ser pelo Brasil todo”, contou o humorista, ao adiantar sobre o novo formato do programa.​

Além disso, ele revelou que estará novamente no Pará no ano que vem, desta vez com uma peça teatral. “Ano que vem vou estar no Pará fazendo peça. Eu estive esse ano em Santarém. Ano que vem, eu estou em Belém”, afirmou.