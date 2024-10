Luciano Huck surpreende ao medir tamanho do nariz ao vivo no 'Domingão'; veja

O apresentador Luciano Huck surpreendeu os telespectadores ao medir seu próprio nariz no quadro "Acredite Em Quem Quiser", neste domingo (6). Na atração, um participante afirmou ter vencido um concurso que o premiou como o dono do maior nariz de Santa Catarina, com 9,9 centímetros de comprimento. Huck então analisou o nariz do convidado e disse que o seu seria maior que o dele.

VEJA MAIS

Com um aparelho específico para medir o órgão, chamado nasômetro, o apresentador descobriu que seu nariz tem 9,7 centímetros de comprimento. O marido de Angelica ainda fez piada com o comprimento, por ser conhecido pelo nariz avantajado. Nas redes sociais, até mesmo a esposa do apresentador entrou na brincadeira.

"Esse Domingão hoje está histórico. Meu marido jogado aos leões", comentou Angelica em um story.