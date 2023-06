Ex-marido de Simaria expõe ‘o maior pecado’ em trecho de livro de seu casamento

O ex-marido de Simaria, o espanhol Vicente Escrig, divulgou hoje, 15, um trecho do livro “Até Que a Mentira Nos Separe”, onde revela detalhes do relacionamento com a cantora. O livro é biográfico e o fragmento faz parte do capítulo introdutório. Escrig fala sobre “o maior pecado de todos”: a mentira.

“Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Lucas 8:17”, escreve o ex de Simaria fazendo uma referência a Bíblia cristã.

