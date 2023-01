Ex-marido de Simaria rouba R$ 5 milhões da cantora

A cantora Simaria expôs o ex-marido, Vicent Escrig, com quem ela foi casada durante quatorze anos, com uma denúncia de que teria sido roubada em cinco milhões pelo ex. Segundo relatado pela cantora, em um programa de televisão, ela e o ex tinham uma conta conjunta e ele transferiu cinco milhões dessa conta para a pessoal dele.

A artista mostrou ainda trechos da briga pela guarda das crianças. Simone acusa o ex de difamar ela para os filhos e que isso está mexendo e que isso está mexendo com os herdeiros. Mas ele nega.

Vale relembrar que a vidente Lene Sensitiva, previu um novo amor para a vida de Simaria Mendes. “A solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando aí na vida dela.”, afirmou a vidente. Apesar de Simaria estar em um divórcio complicado, com denúncia de roubo à tona, ela chegou a destacar em outras ocasiões que não não estava a procura de uma outra relação, e queria se dedicar aos filhos.