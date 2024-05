Saiba quem é o ator Johnny Wactor, que participou de spin off de Greys Anatomy

O ator Johnny Wactor, que faleceu nesta segunda-feira (27), aos 37 anos, ficou conhecido na indústria audiovisual pelos projetos desenvolvidos em séries. Entre seus papéis de destaque, estão: Westworld, The OA,NCIS, General Hospital, Sibéria, Estação 19 e Barbee Rehab. Além disso, ele também atuou no filme Dead Talk Tales: Volume I, de 2024.

Johnny ficou bastante conhecido por interpretar Brando Corbin em General Hospital. EM The OA, ele participou do primeiro episódio, como EMT 2.

O artista também participou do de spin off de Greys Anatomy, a série Estação 19, da ABC. Ele fez o Tenente Cooper, no episódio: "Ainda melhor que a coisa real", em 2023.

Seu trabalho mais recente foi em Reabilitação da Barbie, onde fez parte de 7 episódios.