Ator Johnny Wactor, da série ‘The OA’, morre após ser baleado durante assalto em Los Angeles

O ator Johnny Wactor, de 37 anos, morreu no último sábado (25) após ser atingido por um tiro durante um assalto em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo agente do artista. Wactor ficou conhecido pela atuação na novela americana "General Hospital". Durante 2020 e 2022 o artista deu vida ao personagem Brando Corbin. Ele também atuou nas séries "The OA", "Westworld" e "Criminal Minds".

Segundo a mãe de Wactor, o artista foi morto no centro de Los Angeles na manhã de sábado após ver três homens tentando arrombar seu carro. De acordo com ela, o artista não teria reagido à tentativa de assalto, mas foi baleado mesmo assim. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio das redes sociais, familiares, fãs e equipes de trabalho lamentaram a morte precoce do artista. "Johnny Wactor era um ser humano espetacular. Não apenas um ator talentoso e comprometido com sua arte, mas um verdadeiro exemplo moral para todos que o conheciam", escreveu David Shaul.

"Nosso convívio com Johnny foi um privilégio que desejamos a todos. Depois de mais de uma década juntos, ele deixará um buraco em nossos corações para sempre." Johnny Wactor nasceu em 31 de agosto de 1986 em Charleston, Carolina do Sul, EUA. Ele começou a carreira artística em 2007.