Richard Sherman, compositor de sucessos da Disney, morre aos 95 anos

Richard Sherman, compositor de canções de filmes clássicos da Disney, como "Mary Poppins" e "O Livro da Selva", morreu aos 95 anos neste sábado (25), anunciou a empresa de cinema e entretenimento. O músico faleceu em Beverly Hills devido a uma doença associada à sua idade avançada, informou a Disney.

Sherman e seu irmão, Robert, que morreu em 2012, trabalharam como compositores para a Disney entre 1960 e 1973, período durante o qual compuseram mais de 200 canções para 27 filmes e duas dezenas de produções para a televisão.

Em um comunicado, a Disney descreveu Richard Sherman como um "membro-chave" do "círculo íntimo de talentos criativos" do fundador, Walt Disney.

O trabalho dos irmãos incluiu "Chim Chim Cher-ee", um sucesso do filme "Mary Poppins", de 1964, que lhes rendeu um Oscar de melhor canção e outro de melhor trilha sonora.

"Seremos eternamente gratos pela marca que Richard deixou no mundo e enviamos nossos pêsames mais sentidos à sua família", declarou o diretor-executivo da Disney, Bob Iger, em um comunicado.

Os irmãos também foram os responsáveis por sucessos como "It's a Small World" e "I Wan'na Be Like You", de "O Livro da Selva".

"O trabalho da dupla continua sendo a voz lírica por excelência de Walt Disney", informou a companhia.