Para todos: Diogo Nogueira canta na praia e defende shows gratuitos

Diogo Nogueira e mais dezenas de artistas se apresentaram neste fim de semana na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. As apresentações faziam parte do festival TIM Music Rio, que tem programação até até 2 de junho, de forma gratuita.

A show de Diogo Nogueira foi no último domingo (26), e teve como tema uma homenagem a Beth Carvalho e contou ainda com as participações de Marvvila e Roberta Sá.

O cantor aproveitou o momento para defende a realização de shows gratuitos para democratizar o acesso à cultura da população.

"[Chuva caiu] Para lavar a alma. Mesmo chovendo, o público veio e se divertiu. Eventos gratuitos onde as pessoas podem desfrutar de artistas que elas não têm o costume, até por conta das casas tem o valor muito alto. Oportunidade pro povo ser feliz, pra democracia estar viva com a chama acesa. O samba faz isso. A música popular brasileira tem esse poder. Feliz pela noite de hoje. Pode chover e cair canivete, mas quando tem música, quando tem show, o povo vem", disse.

Diogo aproveitou para expressar a sua admiração pela sambista, que faleceu em 2019: "O sentimento de felicidade de poder homenagear uma das maiores sambistas do mundo. Uma mulher que abriu portas para todos nós artistas, tanto da nova geração quanto da época de 1970, com Almir Guineto, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha e por aí vai. Uma satisfação poder homenagear uma pessoa que cumpriu uma missão e deixou um legado para a gente dar sequência."