Ex-marido de Gretchen, Carlos Marques morre aos 60 anos

Carlos Marques, empresário português que foi casado com a cantora Gretchen, morreu nesta sexta-feira (12), aos 60 anos. A causa da morte foi uma leucemia, doença que o levou a ser internado em um hospital de São Paulo, em janeiro deste ano. A notícia do falecimento foi divulgada por Jenny Miranda, considerada "filha" da Rainha do Rebolado. Carlos Marques e Gretchen foram casados por sete anos e até participaram do reality show "Power Couple Brasil", da Record, em 2016.

Nas redes sociais, Jenny lamentou a perda e destacou o relacionamento carinhoso que mantinha com seu ex-padrasto. Ela descreveu como Carlos Marques a acolheu quando precisou: "Quando eu voltei da Indonésia, fiquei três meses morando com ele em Portugal enquanto minha ex-mãe estava em turnê. Há algum tempo eu vinha tentando falar com ele, mas ele tinha mudado de número. A gente tinha se afastado um pouco devido a algumas coisas, e agora tive a notícia de que ele faleceu. Recebi a notícia agora há pouco, e tenho sonhado com ele há um tempo".

A influenciadora também compartilhou lembranças do período em que morou com o ex-padrasto: "Era uma pessoa maravilhosa. Me ajudou muito, me tinha como filha, mesmo eu não sendo filha dele. Cuidava de mim. Fiquei três meses com ele em Portugal, e a gente tinha uma rotina. Às 19h, a gente sentava à mesa para jantar. Depois, assistíamos a um filme, cada dia um escolhia um. Só lembranças boas. Dê valor para quem você tem hoje porque a vida é como um sopro. Deixe o orgulho de lado porque ele não leva ninguém a lugar nenhum".