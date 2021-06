Ex- marido de Ana Maria Braga disse que ficou surpreso com o fim do casamento

Johnny Lucet, ex-marido de Ana maria Braga, deu entrevista ao jornal Extra e falou sobre o fim do casamento com a apresentadora e se demonstrou surpreso e confuso com a notícia. O empresário, que está em Portugal desde o início do ano, conta que após a viagem para rever a família e cuidar dos negócios que tem por lá, a apresentadora parou de mandar mensagens para ele.

“Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho”, afirma ele, enfatizando, no entanto, que eles continuam casados, embora tenha descartado a aliança como se vê em fotos postadas em seu Instagram, na companhia do filho e de amigos: “Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher”.

Ele também nega que tenha maltratado os funcionários de Ana Maria Braga, conforme foi noticiado.

“Claro que isso não é verdade. Não tenho nenhum poder para isso, muito pelo contrário. Os funcionários de Ana obedecem a ela. Caso contrário, eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade”.