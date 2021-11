Ex-loira do Tchan assume cargo na PRF e gera polêmica

A ex-loira do Tchan Silmara Miranda gerou polêmica nas redes sociais após assumir um cargo de confiança na Polícia Rodoviária Federal, no setor de comunicação social do órgão, em Brasília. O debate foi ocasionado pelo pouco tempo de exercicio da concursada, que tomou posse em novembro de 2020, em Florianópolis e, menos de um ano depois, conseguiu o cargo, levantando queixas de uma "ascenção supostamente meteórica". As informações são do Meio Norte.

"Para esta função não existe absolutamente nenhum critério de antiguidade, sendo um cargo de livre nomeação e exoneração", diz a policial em rebate às críticas. Segundo ela, a oportunidade de transferência foi oferecida para todos os policiais, em um processo seletivo interno, divulgado dia 22 de fevereiro. No entanto, apenas 10 se inscreveram manifestando a vontade de morar na capital federal.

Silmara é formada em jornalismo e tem MBA em jornalismo estratégico e assessoria de imprensa. Conforme ela, a ausência da verdade tem o objetivo de anular o seu esforço, sua proatividade e boa comunicação certamente ajudou na escolha do cargo.

No Instagram, ela fez notas de repúdio, confira:

A ex-dançaria atuou no É o Tchan de 2003 a 2007, sendo a substituta a Sheila Mello, relembre: