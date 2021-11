Ex-loira do Tchan vira concursada da polícia e ganha cargo de confiança na PRF

A ex-loira do ‘É o Tchan’, Silmara Miranda, ascendeu na vida após passar em um concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e agora, exerce um cargo de confiança dentro da corporação no setor de Comunicação Social. As informações são do UOL, do canal Splash.

Durante quatro anos a policial ficou no lugar de Sheila Mello, mas decidiu abandonar a carreira e se dedicar aos estudos. Em entrevista ao Splash, ela, que é formada em jornalismo, afirmou que a oportunidade foi dada graças ao seu empenho desde o início do ano passado, quando entrou na polícia.

Para a Silmaria, a vontade de exercer um bom trabalho, a proatividade e uma boa comunicação foram ótimas aliadas para colher bons frutos no futuro. "A PRF é uma polícia estratégia. Aproveita todas as especialidades das pessoas que têm curso superior nas suas próprias áreas", reiterou. Mas, a loira não pretende parar por aí. Ela deseja continuar investindo em conhecimento e alçar voos maiores.

Persistência e dedicação

Silmara conta que levou cerca de dois anos para conseguir conquistar a tão sonhada vaga no concurso público da PRF.

"A realização (...) é pela luta árdua para conquistar esse cargo. Foram anos batalhando por isso. Tive que estar muito consciente que eu queria isso para a minha vida. Dois, três anos não são três dias. Tem um gosto especial essa conquista. Um gosto de vitória, de trabalho bem feito", disse.