Durante patrulha da polícia, ex-loira do Tchan posa com fuzil

Silmara Miranda, ex-participante do grupo “É o Tchan”, no qual permaneceu de 2003 a 2007 substituindo Sheila Mello, compartilhou com seus seguidores hoje um registro feito durante um plantão da Polícia Rodoviária, corporação que passou a integrar após ter sido aprovada em concurso público.

Na publicação, a ex-dançarina de 39 anos aparece fardada e com um fuzil na mão fazendo patrulha numa rodovia de Santa Catarina. Ela foi aprovada em novembro do ano passado, após dois anos de estudo, e, desde então, vem compartilhando a rotina na nova atividade.