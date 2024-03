Ex-integrantes do Nightwish Tarja Turunem e Marko Hietala se apresentam em Belém

A dupla Tarja Turunem e Marko Hietala, que integraram a banda mundialmente conhecida Nightwish, se apresentam pela primeira vez em Belém neste domingo (17). O encontro ocorre após quase duas décadas da saída da banda. O show será realizado no Espaço Náutico, a partir das 19h, integrando a turnê Living the Dream - The Hits Tour 2024.

Em uma oportunidade única de rever os dois astros do metal sinfônico ao vivo, o show de Belém do Pará simbolizará o encontro histórico com grandes clássicos da carreira solo de Tarja e Marko, assim como da banda que integraram. O formato das apresentações prevê um set exclusivo do baixista Marko Hietala, ao lado de seu colega de banda Tuomas Wäinölä, seguido pelo show regular da Tarja. Para encerrar a noite em grande estilo, ambos se reunirão para relembrar alguns dos grandes sucessos do Nightwish.

A rainha do metal sinfônico, Tarja Turunen é a artista solo finlandesa mais conhecida no mundo da música. Soprano, compositora e intérprete, alcançou fama mundial ao ser cofundadora, além da voz e da imagem do Nightwish por nove anos. No grupo Tarja conquistou discos de ouro e platina em vários países. Parte da jornada foi ao lado de Hietala, que agora, após tanto tempo, ela reencontra nos palcos brasileiros.

Nightwish

A banda finlandesa Nightwish sempre esteve envolvida em muitas polêmicas devido o comportamento do autoritário líder, o tecladista Tuomas Holopainen, que ainda hoje comanda no grupo. Em 2005, Holopainen demitiu Tarja e o marido, o argentino Marcelo Cabuli, empresário do grupo na época, com uma carta entregue em mãos e divulgada para o mundo. Em 2020, foi a vez de Marko deixar o Nightwish. O baixista informou estar sofrendo de depressão e de desilusão com o mercado fonográfico.

"Conseguir trazer esses dois artistas gigantes do rock mundial para Belém do Pará de fato está sendo um desafio dos grandes, mas tudo está ocorrendo bem e o público está muito feliz em poder ver de perto essas duas lendas que estão em turnê pelo Brasil e Belém está na rota deles, um sonho", revela Yuri Martins, um dos organizadores do evento. A organização do show deverá divulgar também a agenda de shows do Studio Pub para o ano de 2024.

Serviço

Shows Tarja Turunen e Marko Hietala

Data: domingo (17)

Horário: às 19h

Ingressos: Bilheteria Digital; Studio Pub; Loja Kings Pátio Belém e Parque Shopping

Local: Espaço Náutico Marine Club (Deck), Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Guamá