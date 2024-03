Cantora Natacha Brandão canta ‘o rock imortal’ em novo projeto musical

Dando início a uma nova fase na carreira, a cantora paraense Natacha Brandão vai lançar no próximo mês o projeto "Natacha Brandão canta o rock imortal". No novo trabalho, que também chegará às plataformas digitais, a cantora apresentará músicas autorais, além dos clássicos do pop rock nacional e internacional, como as bandas Guns N' Roses e Scorpions, que, segundo ela, não podem ficar de fora.

VEJA MAIS

Nessa nova etapa, cantando outros estilos, a cantora dará início a uma série de shows, já marcados para iniciar em maio. Já as músicas com marcas e referências do pop rock chegam às plataformas na primeira quinzena de abril. Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, Natacha detalhou suas diferentes fases na música, passando pelo sertanejo, até decidir colocar em prática um desejo antigo, voltado ao pop rock.

Para a paraense, a nova etapa é uma forma de levar suas características ao público, além de homenagear clássicos que, de alguma forma, a ajudaram a mostrar "o melhor da música e o dom", diz ela. "Vou mostrar meu verdadeiro eu, na minha carreira e profissão, com músicas que acompanharam minha infância e juventude", ressalta.

Este ano, a artista comemora cinco anos na carreira musical. Realizar esse trabalho voltado para o pop rock é um sonho antigo de Natacha, que agora pretende evoluir ainda mais na música, entregando sucessos que irão contagiar o público nos shows. "É um projeto de pop rock de estilos nacionais e internacionais, sendo músicas inéditas e sucessos com uma nova roupagem de arranjos musicais", diz.

Natacha se inspira nas cantoras Amy Winehouse, Amy Lee e Lana Del Rey (Foto: Divulgação / Wanderley Maciel)

Referências

Natacha tem como principais influências na carreira as cantoras Amy Winehouse, Amy Lee, Lana Del Rey e a banda norte-americana Aerosmith, que tem o cantor Steven Tyler nos vocais. "[O pop rock] é o seguimento que mais me identifico, apesar de ter interpretado outras vertentes musicais. A expectativa é grande, pois irei fazer o meu melhor para meus fãs e admiradores que muito me apoiam", garante a artista.

A artista paraense trilha os caminhos da música desde muito nova, seguindo os passos do pai, o cantor Gerson Thirrê, conhecido por marcar a década de 90 com os clássicos "Na Reserva" e "Seu Desprezo". Ela conta que sempre acompanhou Thirrê em seus shows até que decidiu montar a própria banda, intitulada "As Patroas", voltada para o gênero sertanejo.

"Acompanho a carreira do meu pai desde nova no brega, cantando e aprendendo sobre a música. Ele sempre foi presente e me incentivou a seguir a carreira de cantora. É uma das minhas principais referências no meio musical e sempre procuro aprender cada vez mais com ele", lembra Natacha.

Trajetória musical

Após ter dado os primeiros passos na música, Natacha partiu para outro projeto no qual cantava em eventos particulares. Nesta nova fase da carreira, a artista decidiu homenagear a cantora Marília Mendonça e, levava aos palcos, canções de sucesso da intérprete de "Quem é a culpa?", que morreu há três anos.

"Iniciei um trabalho acústico cantando em restaurantes e eventos particulares realizando shows especiais "Marília Mendonça". Em 2023 me encontrei no estilo pop rock e esse ano estou realizando uma nova roupagem de shows nesse estilo com banda completa cantando os clássicos do rock dos anos 80/90", conta.

Confira o trabalho de Natacha:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)