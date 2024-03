'Por Elas e Para Elas': Show especial de Simone Almeida vai homenagear mulheres no Ver-o-Rio

As mulheres em Belém ganharão, no próximo sábado (09), uma homenagem especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Trata-se de um show da cantora paraense Simone Almeida totalmente dedicado a elas, como título: “Por Elas e Para Elas”. A apresentação ocorre no Complexo Turístico Ver-o-Rio, a partir das 21h.

“Neste show a homenageada vai ser a mulher, na forma como os compositores falam sobre ela, como eles falavam coisas boas, positivas, músicas de amor, que contam a história de alguma mulher”, explica a cantora.

Simone Almeida é natural de Igarapé Miri e tem uma trajetória de sucesso na música paraense. Sua relação com a arte começou desde a infância, graças à forte influência musical que teve de sua própria mãe, a dona Jamita, que sempre incentivou a filha.

A cantora é amante da música popular brasileira, que sempre estão presentes no seu repertório (Foto: Jader Moreira)

“Eu costumo dizer que a minha mãe é a minha voz guia, porque eu ouvia minha mãe sempre cantando, pra todo lado ela cantava. Uma palavra que a gente dizia ela cantava uma música em cima. Isso aconteceu a minha vida inteira, então seria muito difícil eu ter tido uma profissão que não fosse ser cantora. Quando criança, eu e minhas irmãs nos apresentávamos no colégio de freiras, e éramos conhecidas como filhas da dona Jamita”, conta Simone.

Mulheres na Música

O repertório montado por Simone será uma grande exaltação às mulheres eternizadas sob a forma de música. A artista afirma que escolheu canções que ela já ama, composições responsáveis por levar pessoas às lágrimas em muitas apresentações.

“Músicas como ‘Rosa’, ‘Dona’ ‘Vaca Profana’, ‘Coisa Linda’ fiz uma miscelânea de canções mais antigas até as mais novas. A melodia é uma coisa que me chama muita atenção, além da forma como as canções falam das mulheres. Essa dedicação do compositor, a forma como conduzem à letra até chegar nessa mulher, até chegar na explosão de felicidade, faz muitas mulheres chorarem ao ouvir”, relata a artista.

Simone Almeida em interpretação durante um show (Kamila Canhedo)

Além da homenagem dedicada a todas as mulheres, Simone ressalta que o show será também dedicado à sua filha, Beatriz Almeida, que inspirou-a na criação da música ‘Céu Estrelado’.

“Essa música aconteceu quando eu passei um tempo com ela, no meio da madrugada, olhando as estrelas no céu. ‘Eu pedi a Deus por um céu todo estrelado, e além disso ele me deu o cantar dos passarinhos...’, diz um trecho da canção. Eu então quero dedicar esse show a ela, à Heloísa, minha netinha de cinco meses, à Isabel Ramos, minha produtora, e a todas as mulheres guerreiras do nosso estado”, declara a cantora.

O show de Simone Almeida contará com participações especiais de Kataryna Ávila, Ruan Lennon e Eduardo Du Norte.

Serviço:

Show de Simone Almeida: “Por Elas e Para Elas”.

Data: 09 de março (sábado)

Local: Complexo Turístico Ver-o-Rio,

Horário: 21h

Ingressos: 120,00 (venda de mesas). Os bilhetes devem ser adquiridos pelo número (91) 98469-3140

Dia Internacional da Mulher no Sesc Ver-o-Peso

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Sesc-Ver-o-Peso também irá realizar uma programação especial de apresentações artísticas em seu próprio espaço.

Na sexta-feira (08), às 19h, a musicalidade feminina será protagonizada pela cantora Alba Mariah, que interpretará grandes sucessos de compositoras brasileiras e mundiais no show “Palavra de Mulher". A entrada é gratuita para trabalhadores do comércio e seus dependentes. Para conveniados, o ingresso custa R$ 3,00 e R$ 6,00 para o público geral.

Já no sábado (09), a manhã no Sesc Ver-o-Peso será encantada com a contação de “Histórias que Encantam a Lua”, um projeto de repertório de histórias sobre a Lua com a participação especial da palhaça Zitinha, que traz lendas e contos sobre a querida Prateada. O evento começa às 11h, e a entrada é franca.

Tudo Delas

O Sesc-Ver-O-Peso irá oportunizar o empreendedorismo feminino através do projeto ‘Tudo Delas’, uma iniciativa que foca na produção de negócios envolvendo música, cultura, produção audiovisual, moda, fotografia, comunicação e Artes Visuais.

O evento é gratuito e acontece na sexta-feira (08) e no sábado (09) de março, no horário de 14h às 18h.