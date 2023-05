Ex de jovem paraense que viralizou nega vício

A trend feita pela paraense Lia Ewelyn ainda continua rendendo assunto. Desta vez, um dos exs expostos por ela se pronunciou e negou envolvimento com o crack, como mencionado no exposed (exposição).

VEJA MAIS

“Esse é até uma boa pessoa, mas se perdeu para o crack. Hoje em dia virou viciado e fala sozinho”, disse a jovem ao mostrar o tatuador. No instagram, ele se pronunciou e negou o vício.

"A ewe fez um post na zoeira dizendo que eu era ex dela e tava usando crack e falando sozinho (ÓBVIO QUE É BRINCADEIRA), mas para quem não me conhece acaba acreditando. Estão vindo me procurar e tirar a minha paz e do meu trampo", começou dizendo ele. "Eu deixei para lá, até zoei, mas agora tá passando dos limites. Um monte de familia me ligando e eu trabalho com o público", continuou.

Intitulado como Sampaio Tattoo, o tatuador publicou diversos stories no Instagram dizendo que estava em busca de um advogado e pediu indicações.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Lia contou que não era a intenção viralizar, mas que os exs mencionados teriam entendido. “Olha (risos), eu mesmo não esperava, foi uma brincadeira que fiz para os meus amigos mais próximos e acabou viralizando”, contou. Segundo ela, todos eram amigos e a exposição era somente uma brincadeira.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)