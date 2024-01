Ex de Camila Loures recebe críticas após vídeo com mulher e internautas percebem indireta

Um vídeo do ex-namorado de Camila Loures com outra mulher repercutiu negativamente entre os internautas, que apontaram até mesmo uma indireta da influenciadora sobre o caso. Ela e Lucas Rodolfo anunciaram o término da relação há 6 dias. Camila havia sido pedida em namoro em junho, enquanto os dois faziam uma viagem ao México. Na ocasião, o rapaz deu uma aliança avaliada em R$ 18 mil para a youtuber.

Suposta indireta de Camila Loures para o ex namorado (Foto: Instagram @camilaloures)

VEJA MAIS

Apesar de terem afirmado que terminaram a relação sem nenhuma briga, Lucas ter surgido de mãos dadas com outra mulher no réveillon em Arraial d’ajuda, na Bahia, foi o suficiente para algumas publicações de Camila no Threads serem vistas como indireta.

Após repercussão do vídeo e fãs da influenciadora criticarem o rapaz dizendo que ele não estava tendo responsabilidade afetiva com a ex, Lucas se pronunciou nos stories de seu Instagram afirmando que o momento com a outra mulher não passou de uma brincadeira e que mesmo que fosse verdade, ele está solteiro.

"O que saiu na internet foi uma brincadeira onde meus amigos me chamaram de encalhado e eu peguei na mão da minha amiga e disse que não estava (...) Se eu realmente estivesse ficando com alguém, da mesmo forma não haveria problema porque também estou solteiro", disse o influenciador.