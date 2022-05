Camila Loures é expulsa de carro por aplicativo

A influenciadora Camila Loures foi expulsa do carro por aplicativo durante a viagem, nesta quarta-feira (18). Nos Stories, no Instagram, ela revelou os detalhes da confusão, iniciada por conta de um ar condicionado.

“Gente eu simplesmente entrei no Uber, nunca passei por isso, que desesperador. Eu simplesmente entrei no Uber e pedi para o motorista fechar o vidro, ele disse que eram protocolos da Covid, pedi para ele fechar um pouco mais. Ele disse: ‘Vou parar aqui e você pede outro carro’, eu falei: ‘Não moço, está tranquilo então’. Ele parou o carro e eu falei que poderia continuar, ele parou e falou para a gente descer do carro”, contou.