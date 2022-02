Youtuber Camila Loures comemora aniversário com festa temática de BBB

Camila Loures resolveu comemorar seus 27 anos com uma festa temática do Big Brother Brasil. A youtuber revelou no evento que em 2021 recebeu o convite da produção do programa para participar do reality, mas acabou não sendo aprovada na seleção.

Na festa estavam presentes os ex-BBBs Gizelly Bicalho, Ivy Moraes, Hariany Almeida, Felipe Prior, Gui Napolitano, Sarah Andrade, Gil do Vigor, Gabi Martins e Emilly Araújo. Além de famosos como, Flávia Pavanelli, Dilsinho, Pequena Lô, Gabily, Mileide Mihali, Gkay e Lucas Viana.

Os shows foram Luan Santana, Simone & Simaria, Gustavo Mioto e Kevinho.

Veja as fotos de Léo Franco e Lucas Ramos / AgNews: