Camila Loures compra casa de luxo em São Paulo

Ela está podendo! A influencer Camila Loures mostrou em seu canal um tour pela sua nova mansão localizada no condomínio Tamboré 1, em Alphaville, na Grande São Paulo. Com a compra da nova casa, a youtuber mineira de 27 anos deve agora se dividir entre Belo Horizonte e São Paulo para atender suas demandas de trabalho. Com 14 milhões de inscritos em seu canal, Camila Loures é a maior youtuber feminina da América Latina.

VEJA MAIS

A casa nova de Camila Loures chama a atenção já pela fachada, que conta com uma cascata externa. A água que cai em frente à casa vem da piscina de borda infinita, localizada na área externa. Além das áreas de lazer, que incluem jardim interno com lareira e sauna a vapor, a mansão de São Paulo conta com quatro suítes, área gourmet e elevador conectando os dois andares. Camila contou que comprou o imóvel no esquema porteira fechada, ou seja, com todos os móveis e itens dos antigos moradores já inclusos.