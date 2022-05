Influencer 'Dedé' recria ‘look’ de Anitta e Sabrina Sato com saco plástico e faz sucesso na web

Usando material reciclável e muita criatividade, André Ferreira, de 20 anos, está fazendo o maior sucesso na web ao recriar as roupas de gala usadas por celebridades brasileiras, como a Anitta, Luísa Sonza e Sabrina Sato. O dono do perfil @blog_dodede tem encantando os seguidores ao utilizar somente saco plástico, lona e papel alumínio para recriar os looks chiquérrimos das famosas. Natural de São Vicente Ferrer, no Maranhão, o influencer, que se auto intitula como “o menino que faz looks com papel e amor”, já acumula 21 mil seguidores.

Em entrevista ao O Liberal.com, o maranhense contou que a paixão pela moda começou aos 16 anos, quando acompanhava um reality show voltado para o mundo fashion. Entretanto a ideia criativa de confeccionar peças com materiais recicláveis só veio quando o jovem, na época ainda adolescente, participou de um desfile promovido pela escola onde André estudava.

“Eu aceitei participar [do desfile] produzindo uma peça e o resultado ficou perfeito”, relembra.

Quando o influencer criou o “Blog do Dede”, no Instagram, há dois anos, viu a oportunidade de colocar a "confecção sustentável" em prática novamente. E a primeira a ganhar uma homenagem foi a apresentadora Sabrina Sato. Com uma simples lona e tecidos da cor amarela, André conseguiu recriar um vestido de festa com direito até a “bolsinha” da artista, feita com um brinquedo de lego verde. Veja o “look” pronto:

À direita é possível ver o look recriado por André com material reciclável (Reprodução/ Instagram)

"Eu vi que ela [Sato] tinha acabado de postar uma foto. Gostei muito do look. Como sou louco por roupa, eu tive a ideia de refazer esse look com saco de lixo e pano. Fiz e postei [nas redes sociais]”, conta.

O que o maranhense não esperava era que a publicação pudesse alcançar a empresária, e com isso, o fazer “ser notado”.

“Quando foi à noite, eu abri o Instagram e vi que ela tinha curtido a publicação. Eu fiquei sem reação. Todo me tremendo”, concluiu, visivelmente feliz. Além de Sabrina, André também já recriou looks e recebeu o carinho da cantora Anitta, Luíza Sonza e Pocah.

Processo criativo

Para montar os looks , o influencer disse que costuma entrar no perfil das celebridades para se inspirar. Em seguida, André procura - dentro de casa ou “catando” na própria rua onde mora - os plásticos e papéis semelhantes à roupa que quer recriar.

Após se auto maquiar, o maranhense conta com a ajuda de uma amiga para organizar o cenário, colar com fita crepe os materiais perecíveis em seu corpo e tirar as fotos. O resultado? São fotos elaboradas e de grande produção. Confira:

André "monta" os looks com material reciclado e conta com a ajuda de uma amiga para bater as fotos (Reprodução/ Arquivo pessoal)

Preconceito

Mas, nem tudo são flores para André. O estudante confessou já ter sofrido muito preconceito e comentários ofensivos por gostar de se arrumar com o que a sociedade considera “roupas femininas”.

“Muitas pessoas começaram a mandar mensagem para os meus amigos dizendo: ‘esse cara é gay. Ele nunca vai representar São Vicente’. Falando que eu estava acabando com a fama dos homens [da minha cidade]”, detalha.

Todo o ódio fez com que o maranhense tomasse ainda mais coragem para persistir em seus sonhos.

No futuro, o influencer disse que deseja se tornar um estilista reconhecido, além de conseguir administrar a carreira de ator e maquiador.

O influencer Dedé exibindo mais um vestido montado com saco de lixo (Reprodução/ Arquivo pessoal)

Família

De origem humilde, André é o caçula de seis filhos da dona Maria Joana Marques. Filho adotivo, ele conheceu a “mãe de coração” aos cinco anos de idade, e desde então, se considera muito sortudo pela “nova família que Deus deu”.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editore OLiberal.com, Ana Carolina Matos)