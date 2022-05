Causa da morte de Kailia Posey, estrela do 'Pequenas Misses', é revelada

A mãe de Kailia Posey, influencer que ficou muito conhecida após participar do reality show "Pequenas Misses", dos Estados Unidos, revela o real motivo da morte da filha. Marcy Posey Gatterman usou as redes sociais para esclarecer os diversos boatos que surgiram após a notícia do falecimento de Kailia, aos 16 anos.

VEJA MAIS

Em seu Facebook, Marcy Posey fez uma postagem e revelou que Kailia não morreu em um acidente, como muitos acreditavam. Segundo ela, a influencer tirou a própria vida.

"Embora ela fosse uma adolescente talentosa com um futuro brilhante pela frente, infelizmente, em um momento impetuoso, ela tomou a decisão precipitada de acabar com sua vida terrena", diz a publicação.

A mãe de Kailia ainda revelou ainda contou alguns dos planos pessoas da filha: “ela ganhou inúmeras coroas e troféus após competir no circuito de concursos toda a sua vida... Seu talento altamente aclamado como contorcionista já havia levou a ofertas de trabalho em turnês profissionais, e ela havia sido selecionada recentemente para ser uma líder de torcida em sua escola no próximo outono”, declara.

A carreira de Kailia Posey

Kailia Posey ficou conhecida ao participar do "Pequenas Misses", exibido nos Estados Unidos entre 2009 e 2013. O programa cobria a vida das famílias enquanto preparavam suas filhas para competirem em concursos de beleza. Kailia tinha apenas cinco anos quando competiu no concurso California Tropic Arizona e apareceu em um episódio do programa.

Nessa oportunidade, ela acabou virando meme e viralizando nas redes sociais algum tempo depois. Após sua participação no reality show, ela continuou competindo. Em janeiro deste ano, Kailia anunciou que disputaria o Miss Washington Teen USA. O concurso aconteceu em fevereiro e ela representou a cidade de Lynden, mas não venceu.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)