Kailia Posey: miss infantil e estrela de reality show que virou meme morre aos 16 anos

Kailia Posey, ex-miss infantil de 16 anos que virou meme, morreu recentemente nos Estados Unidos. Apesar de amigos e familiares terem confirmado o óbito, não foram divulgados detalhes sobre o dia e as circunstâncias deste. Entenda:

A confirmação da morte de Kailia foi postada nas redes sociais de amigos e familiares da jovem ainda nesta semana. "Eu já passei por muitas perdas em minha vida, mas esta dói de forma diferente. Kailia era uma das garotas mais divertidas e engraçadas com quem já trabalhei na minha carreira de treinador. Nós perdemos um anjo. Nós te amamos e sentiremos sua falta, Kailia", disse um amigo e ex-treinador da jovem.

Até a publicação desta matéria, não foram divulgados detalhes sobre a data e circunstâncias da morte da celebridade.

Como Kailia ficou famosa

Posey ficou famosa ao estrelar o reality show "Toddlers and Tiaras" do canal TLC quando ainda tinha 5 anos de idade. O programa mostrava o dia-a-dia de famílias com crianças que participam de concursos de beleza. Durante a exibição do reality, Kailia virou meme internacional por conta de um sorriso diferente em uma cena específica.