Ex-BBB Paulinha Leite conta que ganhou pelo menos 60 vezes na loteria e revela segredo

Paulinha Leite, ex-participante do "Big Brother Brasil", se considera uma mulher de sorte. Após sua eliminação do reality show, a ex-BBB ficou milionária e atualmente reside em Boa Vista, Roraima. Segundo ela, já ganhou pelo menos 60 vezes na loteria, sem contar os prêmios abaixo de R$ 1 mil. No entanto, esse número impressionante não é mero acaso, pois Paulinha é uma jogadora assídua e confia em sua própria intuição na escolha dos números.

"Não adianta querer ganhar na Mega-Sena sem jogar, né? Muitas pessoas reclamam que nunca ganham, mas também nunca jogam", comenta Paulinha.

A ex-BBB revelou, em entrevista ao Terra, que percebeu seu talento para sorteios ainda na infância. O veredito veio quando sua mãe estava apostando na loteria e pediu que Paulinha, então criança, escolhesse os números da aposta. Para surpresa de todos, ela acertou e ganhou um prêmio em dinheiro.

"Eu sempre ganhava em todos os sorteios e situações envolvendo sorte, desde pequena", relembra Paulinha. Foi assim que surgiu uma piada interna na família: Paulinha teria nascido "virada para a Lua".

Foi a sorte que fez o Brasil conhecer Paulinha. Aos 22 anos, ela conquistou uma vaga no reality show "Big Brother Brasil", em 2011. Embora não tenha sido a grande vencedora da edição, Paulinha saiu do programa com um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, três motos e R$ 10 mil.

"Não é sempre que eu ganho, também já joguei muito na loteria e perdi. Mas o valor gasto nas perdas é muito inferior aos prêmios que ganhei", afirma ela. Com tantas vitórias e para compartilhar com seus seguidores, Paulinha acabou abrindo sua própria empresa de bolões.

Sorte na vida e no jogo

No entanto, engana-se quem pensa que a prosperidade de Paulinha se limita aos sorteios. "Falamos sobre loteria porque é o que mais transparece, mas a sorte está presente em todos os aspectos da minha vida. Às vezes, é marcar um médico de última hora e conseguir um horário quando preciso, ou encontrar uma solução para um problema em minha vida", conta ela.

Além disso, Paulinha não joga na loteria com frequência. Ela joga quando tem vontade ou tempo. "Sou muito de épocas, às vezes estou tão envolvida em outras coisas que não faço jogos pessoais".

"Ela está com sorte"

No entanto, a pergunta que não quer calar é: afinal, como Paulinha escolhe os números e ganha tantas vezes na loteria?

Paulinha revela que os números escolhidos são os que surgem no dia da aposta. Se ela sonha com um número, é certeza que vai ganhar algo com ele. Os outros números podem aparecer em placas, panfletos, roupas ou endereços. Ela gosta de dizer que sua sorte foi "treinada" para isso.

Lei da Atração também ajuda

Paulinha é uma devota da Lei da Atração, que se baseia na crença de que a mente e o Universo estão conectados pela força do pensamento. Resumindo, se você acredita realmente em algo, as chances de que isso aconteça aumentam consideravelmente.

"Sempre que alguém diz que queria ter minha sorte, eu digo que é porque essa pessoa não pensa com força, entendeu? Você tem que pensar: 'Tenho sorte, vou ganhar'. Eu acredito que é assim que as coisas acontecem na vida, é no que você acredita", explica Paulinha.

No entanto, não é tão simples assim. Por isso, ela afirma que treinou para isso. "É muito trabalho, você não pode apenas fingir que acredita, tem que acreditar com toda a sua alma", explica ela. A principal dica de Paulinha é começar com coisas pequenas no dia a dia. "Você precisa construir essa crença com coisas que considera supérfluas e que são fáceis de acontecer de fato. Então, você começa a acreditar em si mesmo para coisas maiores".