Ex-BBB Eslovênia afirma ter faturado R$ 1 milhão depois do reality show

A 11ª eliminada do BBB 22, Eslovênia Marques, declarou que apesar de não ter sido a vencedora do programa e ter perdido o prêmio máximo da competição, conseguiu alcançar R$ 1 milhão quando saiu da casa mais vigiada do Brasil. Para sister, que viu o ator Arthur Aguiar vencer a edição que participou, é possível ter grande sucesso financeiro após o programa.

Em entrevista a um jornal de grande circulação, ela afirmou que “já fez” o valor do prêmio. “Nem sempre quem ganha é quem ganha. Muita gente, quando sai do BBB, mesmo não tendo vencido o programa, trabalha e foca sua energia realmente no que quer. Se for pé no chão, trabalhando, consegue. E fico muito feliz de ter recebido essa oportunidade. Se não fosse o programa, não teria tido o que tenho hoje. Sou muito grata”, declarou.

Um novo apartamento para a sua família e um carro para seu pai foram alguns dos itens comprados pela ex-BBB.