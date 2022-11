Ex-BBB diz que já comeu restos da comida de Angélica por situação de fome

O maquiador Dicésar, em entrevista ao podcast "Não É Nada Pessoal" falou sobre diversas etapas da vida. Ele recordou uma época difícil, de quando chegou a passar fome e se alimentava do resto da comida da apresentadora Angélica. Dicésar participou do "Big Brother Brasil 10" (BBB 10) e chegou a trabalhar no SBT como maquiador.

“Eu almoçava quando ela almoçava. E o que sobrava do almoço da Angélica, eu comia. Durante muito tempo foi assim”, desabafou Dicésar.

Ele fez questão de contar que Angélica nunca soube dessa situação, embora na época eles tivessem uma boa amizade e se dessem muito bem.