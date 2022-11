Arthur Aguiar quer abrir franquia de ‘padarias’ para homenagear torcida do BBB 22

Arthur Aguiar vai ser empreendedor e tudo isso para homenagear o fandom, que ficou conhecido como ‘Padaria’ após o BBB 22. O cantor e ator, que foi o grande vencedor do Big Brother Brasil, usou as redes sociais para pedir a ajuda dos seguidores para abrir o próprio negócio de franquia de padarias. Entenda.

Pelo storie do Instagram, Arthur revelou que está a todo vapor com os planos de abrir as padarias.

“Seguinte, quero perguntar uma coisa pra você que está assistindo esse stories. Estou em uma reunião aqui olha, meu irmão aqui. Acho não, eu ia falar acho, mas não é acho não. Vamos colocar em prática o nosso desejo da padaria. De colocar, trazer à existência essa padaria e obviamente começando por São Paulo, né?”, disse Arthur.

No decorrer dos vídeos, o ex-bbb explicou como irá funcionar a franquia e pede a opinião dos fãs. “Fica mais fácil porque eu moro aqui (em São Paulo) e tudo. E aí primeira pergunta, você que está assistindo, o que você acha? Depois obviamente a ideia é que a padaria vá para todo Brasil, a gente comece fazer várias franquias no Brasil inteiro. Mas de início seria São Paulo. Então a primeira pergunta é: a gente monta ou não essa padaria?”, continuou Arthur.

O cantor também pediu para os fãs mandarem sugestões sobre o novo negócio. “Qual nome vocês dariam pra essa padaria? Por favor, escrevam bastante aqui! Eu quero que você me ajude a escolher esse nome. E aí eu vou escolher alguns nomes dessas sugestões, a gente vai afunilando até chegar em 3 nomes e a gente fazer uma enquete. Você vai fazer parte da escolha desse nome! Sejam criativos. Vou deixar a enquete aqui. Cara, pode mandar várias sugestões. Não precisa cada um mandar uma sugestão não, manda várias. A gente vai fazer uma seleção, é isso|”, encerrou Arthur.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)