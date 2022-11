Pericardite: entenda o que é, os sintomas, causas e tratamentos da doença do ex-BBB Eliezer

Na tarde do último domingo (13), o ex-BBB Eliezer, de 32 anos, pegou os fãs de surpresa após anunciar que está com uma doença no coração. De acordo com Eli, após sentir várias dores no peito, ele procurou um médico e foi diagnosticado com pericardite. A doença ocorre devido a inflamação do pericárdio, membrana que reveste o coração. Entenda o que é, as causas, os sintomas e tratamentos da pericardite.

O que é pericardite?

O pericárdio é uma fina e escorregadia membrana que envolve o coração e sua função é diminuir o atrito entre o coração e o pulmão, que acontece durante o processo de batidas (pulsação) do órgão e a respiração do paciente.

Quando algo acontece e o pericárdio fica inflamado ou o tecido sofre algum tipo de irritação, o paciente é diagnosticado com a pericardite. Entenda quais os tipos de pericardite:

Aguda: surgindo de forma súbita e durando de uma a três semanas, com crises recorrentes;



surgindo de forma súbita e durando de uma a três semanas, com crises recorrentes; Crônica: com a condição se estendendo por longos períodos de tempo, sem que o paciente consiga se recuperar de forma completa.

Quais as causas de pericardite?

Muitas vezes, quando a pessoa recebe o diagnóstico de pericardite, é difícil descobrir as causas da condição. No entanto, acredita-se que a pericardite pode surgir como consequência de alguns problemas. São eles:

Infecção por vírus;

Infecção bactérias;

Infecção fungos;

Doenças auto-imunes;

Tratamentos médicos como a radioterapia.

Após infarto do miocárdio

Lesão ou trauma no tórax

Além disso, a pericardite também pode aparece como sintoma de outras condições, como:

Hipotireoidismo

Tuberculose

Insuficiência renal.

Quais os sintomas de pericardite?

Entre os principais sintomas de pericardite, estão:

Pontadas no peito;

Dor no peito, piorando com certos movimentos, como respirar fundo ao deitar;

Dor no peito, que pode irradiar para outros lados, como o pescoço ou o braço esquerdo;

Dor para respirar, especialmente ao ficar em certas posições, como deitado;

Tosse seca;

Falta de ar;

Ansiedade;

Palpitações;

Febre;

Inchaço nas pernas e nos pés;

Inchaço no abdômen;

Fraqueza e cansaço.

Como é o tratamento de pericardite?

O tratamento da pericardite deve ser feito com acompanhamento médico, onde o especialista irá indicar qual o melhor procedimento para o paciente. O método apontado pelo médico pode envolver:

Em pacientes com quadros leves: uso de alguns medicamentos para aliviar a inflamação na membrana que cobre o coração;

uso de alguns medicamentos para aliviar a inflamação na membrana que cobre o coração; Em pacientes com quadro mais delicado: para pessoas que tenham outras doenças cardíacas, pode ser necessária a internação hospitalar para acompanhamento médico.

Se for possível detectar as causas da pericardite, é recomendado também tratar a condição para aliviar os sintomas do paciente.

