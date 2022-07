Saiba quais doenças cardiológicas mais ameaçam o coração

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), as doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no Brasil. Cerca de 14 milhões de brasileiros possuem alguma doença alguma doença no coração e aproximadamente 400 mil morrem por ano, em decorrência dessas enfermidades.

O cardiologista Antônio Travessa explica que Acidente Vascular Cerebral (AVC), doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca são as principais causas de morte no território Brasileiro. As mulheres são as maiores vítimas.

Cardiologista Antônio Travessa revela que as mulheres são mais acometidas por doenças do coração (Divulgação/Unimed Belém)

“Hoje, no Brasil, a cada dez infartos, seis ocorrem em mulheres e quatro em homens. Isso pode ser atribuído aos problemas de estresse e triplas jornadas de trabalho, fazendo com que as mulheres sejam mais acometidas”, revela o médico, que também é diretor da Unimed Belém.

Segundo o cardiologista, os principais fatores de riscos para as doenças cardiovasculares são: hipertensão, colesterol alto, tabagismo e diabetes.

“A hipertensão tem poucos sintomas. Então, a pessoa não posso relaxar e deixar de tomar os seus medicamentos, pois pode provocar um AVC”, comenta Travessa.

Prevenção

Para prevenir doenças no coração é importante investir em uma rotina saudável, além de ficar atento aos fatores hereditários, que podem provocar diversos problemas.

“A nossa vida tem que ter meta e também deve ser assim quando se trata de saúde. A pressão arterial não pode ser maior que 140 por 90, o colesterol não pode ser superior a 200 e o açúcar no sangue não pode passar de 100. O ideal é fazer uma avaliação do estado de saúde uma vez por ano”, orienta o cardiologista.

