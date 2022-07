Saúde: qual a importância da prevenção?

A medicina, além de cumprir o papel de identificar e curar patologias, tem a importante função de prevenir distúrbios. A prevenção de doenças, com cuidados diários, é o que permite ter e manter a qualidade de vida.

No décimo primeiro episódio do podcast Viver Bem, do Grupo Farmalíder, o médico geriatra Vasco Fernando de Menezes, detalha acerca da medicina preventiva e sobre a importância do acompanhamento médico.

“A prevenção é a base, a medicina preventiva é de suma importância para viver bem, muito e sem doenças crônicas. Procurar o médico pelo menos uma vez ao ano é primordial para que possamos tomar uma medida preventiva adequada e combater a doença logo no início, esse é o objetivo da medicina atual, da medicina do futuro”, explicou.

O que é necessário para ter uma vida saudável?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Por isso, uma alimentação balanceada, boas noites de sono, visitas regulares ao médico e atividades físicas diárias fazem parte de uma vida saudável.

“Basicamente, é preciso ter um equilíbrio entre a saúde física e mental, inclusive a social. Mesmo sendo assintomático, pelo menos uma vez no ano, é importante ir até o médico, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente, o sono também é muito importante, é recomendado que se durma de 7 a 8 horas por noite. A imunização também é importante para a sua saúde no futuro,então, é outra maneira de viver melhor e de forma saudável”, contou o médico.

Importância da qualidade de vida na terceira idade

Investir na qualidade de vida dos idosos é um passo importante para garantir a longevidade e o bem-estar durante o processo de envelhecimento. São vários os fatores que influenciam esse índice, desde buscar desenvolver hábitos saudáveis e manter a mente em dia com novas atividades até o contato com família, amigos e colegas.

De acordo com o médico geriatra, é primordial, desde a adolescência e da fase adulto jovem, investir na prática de bons hábitos para chegar na terceira idade de forma saudável.

“A realidade é que a maioria das pessoas envelhecem com doenças crônicas já instaladas, sobretudo, hipertensão e diabetes. Então, para chegar nesta fase de forma saudável é importante estar atento desde a adolescência e na fase de adulto jovem aos bons hábitos. Envelhecer de forma saudável é estar feliz ao lado da sua família, é poder viajar, ter uma alimentação saudável e sem doenças”, comentou.

Use a tecnologia a seu favor

Com os avanços da internet, a prevenção e a cura estão cada vez mais ao alcance de todos. Esse desenvolvimento tecnológico influencia em vários setores da saúde, hoje, por exemplo, é possível encontrar aplicativos de meditação,de atividades que estimulem a memória, aulas de dança e até musculação.

A FarmaLíder conta com profissionais qualificados e um ambiente totalmente seguro e completo, com serviços farmacêuticos, com facilidade de pagamento e os preços acessíveis. Para saber mais sobre serviços, produtos e informações sobre saúde e bem-estar acompanhe o grupo nas redes sociais.

