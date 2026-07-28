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Ex-BBB Davi Brito se casa um mês após assumir namoro

Relacionamento foi assumido publicamente no fim de junho, após período em que o casal se conheceu antes de aparecer nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Quem é a esposa de Davi Brito? Ex-BBB se casa com influenciadora baiana (Reprodução/Instagram)

O campeão do BBB 24, Davi Brito, anunciou nesta terça-feira (28) que oficializou a união com a influenciadora Emilly Araújo. O casal compartilhou registros do casamento civil nas redes sociais e revelou que pretende realizar uma celebração com familiares e amigos em breve.

Na publicação, os dois aparecem segurando o documento do casamento. Aos 23 anos, Davi afirmou que a assinatura no cartório representa o início de uma nova fase da relação.

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“Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado”, escreveu o ex-BBB.

O baiano também declarou amor à companheira e disse que espera viver novos momentos ao lado dela. Segundo Davi, a cerimônia com convidados deve acontecer em outra ocasião.

Para o casamento civil, o influenciador chamou atenção ao escolher uma camisa do Bahia, clube pelo qual torce. O visual informal marcou a oficialização da união, que aconteceu cerca de um mês após o casal assumir publicamente o relacionamento.

Davi e Emilly revelaram o namoro no fim de junho. Antes de tornar a relação pública, o campeão do BBB contou que os dois passaram cerca de três meses se conhecendo.

Emilly Araújo é natural de Jequié, na Bahia, e produz conteúdos sobre maternidade, moda e estilo de vida nas redes sociais. A influenciadora é mãe de dois filhos, Bernardo, de 3 anos, e Maria Helena, de 2.

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