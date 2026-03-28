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Ex-A Fazenda, Liziane Gutierrez para carro de Taylor Swift e é retirada por seguranças

Segurança de Taylor Swift precisou intervir após Liziane Gutierrez bloquear o carro da artista; ela alegou ser parte de programa de TV

Estadão Conteúdo

A equipe de segurança de Taylor Swift interveio na madrugada da última sexta-feira, 27, após a influenciadora brasileira Liziane Gutierrez bloquear o carro da artista. O incidente ocorreu na saída de uma casa noturna em West Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos.

Conforme o site Daily Mail, Liziane Gutierrez se posicionou em frente ao veículo da cantora. Ela segurava uma camisa do Brasil, afirmando que desejava entregar o item a Taylor Swift. Minutos depois, a influenciadora foi retirada do local pela segurança.

Horas após o ocorrido, Liziane Gutierrez usou seu perfil no Instagram para se manifestar. Ela alegou que a situação fazia parte de uma proposta vinculada a um programa de televisão brasileiro. O objetivo, segundo a influenciadora, era entregar uma camisa da seleção para Swift.

Ex-participante de reality show explica motivo

Em sua publicação, ela escreveu: "É hoje meu povo no @tvfamaoficial a partir das 21:40 fiquem ligados nessa missão de entregar a camisa para @taylorswift". A influenciadora fez menção ao programa televisivo e à cantora.

A situação inusitada, que envolveu a cantora americana e a influenciadora, foi registrada em vídeo.

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Palavras-chave

MÚSICA/TAYLOR SWIFT/LIZIANE GUTIERREZ/CARRO/BLOQUEIO
Cultura
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