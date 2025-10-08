Evento 'Varanda Pelo Clima' anuncia Daniela Mercury como uma das convidadas

A programação do Círio 2025 ganhou mais uma ilustre convidada para a "Varanda Pelo Clima". Nos dias 11 e 12 (sábado e domingo), a Casa Maraká será a sede não só da celebração à Nossa Senhora de Nazaré, mas também de um ato político, artístico e espiritual. O evento será na Avenida Nazaré, no centro de Belém, e terá a presença de diversos artistas, como: Daniela Mercury, Eloy Iglesias, Priscila Castro, Júlia Passos, Félix Robatto, entre outros.

Com realização da Mídia Indígena e da Mídia Ninja, o evento é um chamado para que a sociedade se una em defesa da Amazônia, além da demarcação dos territórios indígenas e pela justiça climática. A cantora Daniela Mercury vive a expectativa de lançar o seu novo álbum intitulado "Cirandaia", que tem previsão de estreia para o dia 17 de outubro, logo após a sua visita à capital paraense para acompanhar o Círio de Nazaré na Varanda Pelo Clima.

