Espetáculo 'Ode ao Círio' celebra 20 anos com artistas e convidados do Grupo de Teatro da Unipop

Há 20 anos ocorre o mesmo ritual, sempre renovado. Na quinta-feira que antecede o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o Grupo de Teatro do Instituto Universidade Popular (GTU/Unipop), em Belém, realiza em frente ao seu Teatro Porão (avenida Senador Lemos, 557), o espetáculo “Ode ao Círio”. Nesta quinta-feira, 9, não será diferente. Pessoas de diversas comunidades da Região Metropolitana de Belém encenam o espetáculo, cuja apresentação inicia às 20h, no mesmo local, no bairro do Umarizal. A classificação é livre.

Segundo destaca o Grupo, a “Ode ao Círio” já faz parte do calendário cultural da cidade, com seus “20 anos de existência e resistência”. “O espetáculo trabalha o Círio de Nazaré no seu sentido mais amplo, tendo público cativo que já se programa para estar presente neste momento. O tema da Ode deste ano é: Ode ao Círio – Ano 20 – Por uma Amazônia com Justiça Socioambiental”, informa a trupe em texto de divulgação.

“Criada há 20 anos, a Ode é mais do que uma peça teatral: é uma manifestação artística que anuncia a chegada do Círio de Nazaré, reunindo fé, tradição, memória e reflexão social. O espetáculo transformou-se em um espaço de resistência cultural, ocupando as ruas com arte, música, dança e performances que dialogam com os temas urgentes da sociedade”, explica o grupo.

Para a atriz Wanessa Grigoletto, do GTU, participar da encenação é sempre um momento especial. “Fazer parte dessa história é muito emblemático, pois não se tem muitos espetáculos na cidade de Belém com tanto tempo de existência, e a Ode é muito mais que um simples espetáculo de teatro, ela é existência através de cada pessoa que já fez parte dessa construção, que deu vida a cada cena, a cada encontro. Estar nesse momento de comemoração de um espetáculo permanente e de grande visibilidade, é muito emocionante”, destaca a artista.

Ao longo de duas décadas, a montagem se consolidou como um dos momentos mais esperados da agenda cultural da cidade, sendo construída de forma conjunta com os participantes da ODE. Nesta edição, o espetáculo promete divertir, provocar reflexões sobre problemáticas presentes em Belém e emocionar o público que, ao longo dos anos, fez e continua fazendo parte da Ode ao Círio.

“Cada Ode é única, pois sua construção sempre busca trabalhar, além do Círio, as questões política, culturais e socioambientais de cada momento. Este ano não tem como não falar da COP 30, que é uma Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas, um encontro internacional que reunirá lideranças mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil, para buscar soluções para o combate ao aquecimento global e a crise climática. Então essa é uma temática que poderão esperar encontrar na Ode deste ano”, completa Wanessa Grigoletto.

Campanha de arrecadação

Para realizar a edição de 2025, que marca os 20 anos da Ode, o GTU lançou uma campanha de arrecadação comunitária. O objetivo é custear a construção cenográfica do espetáculo. Quem quiser apoiar pode contribuir via Pix, com transferência de qualquer valor para o CNPJ 22.980.684/0001-78, em nome do Instituto Universidade Popular (UNIPOP) – Banco Itaú

O Instituto Universidade Popular, uma entidade da sociedade civil sem fins lucrativos, com atuação educativa, política, cultural e social. O GTU é um dos projetos que fazem parte da organização.

Serviço

Espetáculo Ode ao Círio – Ano 20 – Por uma Amazônia com Justiça Socioambiental.

Data: 9 de outubro de 2025 (quinta-feira que antecede o Círio de Nazaré)

Hora: 20h

Local: Em frente à sede da UNIPOP – Av. Senador Lemos, 557, Umarizal – Belém/PA

Classificação LivreFoi divulgada