Evento comemora Dia do Trabalhador com samba e feijoada

O Grêmio Recreativo Piratas da Batucada promove, gratuitamente, um roda musical com nove artistas paraenses. A programação com shows de samba é em alusão ao feriado pelo Dia do Trabalhador, comemorado no próximo domingo (1º). O evento é aberto ao público e acontecer na sede da agremiação, a partir das 12h.

Essa é mais opção cultural para festejar a data, em Belém. A tradicional feijoada da agremiação vai ser vendida, no valor de R$10. O valor será revertido em projetos estruturantes e sociais da escola de samba. Entre as atrações programadas, estão: Chris Matos; Vera Salgado; Marta Mariana; Mariza Black; Creuza Gomes; Socorro Bentes; Ruth Gomes; João da Hora; Washington Nunes e Grupo de Cultura Grão Pará.

Para o presidente do Piratas da Batucada, Sandro Sena, a escola abre às portas para receber a comunidade e celebrar a data. "Esta é uma homenagem da Escola para todos guerreiros e guerreiras, trabalhadores como todos nós. Vamos levar alegria no dia do trabalho para todos que estão na luta diária por um futuro melhor", disse o gestor.





Serviço

A sede do Grêmio Recreativo Piratas da Batucada funciona na Passagem Miracy, n. 89 (Rua Nova, entre as travessas Timbó e Mariz e Barros).