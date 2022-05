Confira os lançamentos de maio nas plataformas de streaming

Segue a lista com alguns dos principais lançamentos de filmes e séries que serão lançados em maio nas plataformas de streaming para te ajudar na sua escolha. Confira:

PRIME VÍDEO

O Chapolin Colorado (Temporada 3) - Série de animação

(El Chapulín Colorado, 2015)

Data de lançamento: 1º de maio

Sinopse: O Chapolin Colorado nos leva às aventuras surreais de um herói de coração nobre que parece tolo e trapalhão, mas seu entusiasmo juvenil supera sua lógica ilógica para sempre salvar o dia.

Chaves em Desenho Animado (Temporada 7) - Série de animação

(El Chavo Animado, 2012)

Data de lançamento: 1º de maio

Sinopse: O desenho animado baseado no programa de sucesso Chaves.

Triunfo do Amor (Temporada 1) - Série

(Triunfo del Amor, 2010-2011)

Data de lançamento: 1º de maio

Sinopse: Uma história de amor entre uma jovem que quer se tornar modelo profissional e um homem rico que trabalha em uma grife de moda.

Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered - Filme de animação

(Lego DC Comics: Batman Be-Leaguered, 2014)

Data de lançamento: 1º de maio

Sinopse: Superman quer que Batman se junte à sua nova equipe de super-heróis, mas Batman se orgulha de ser um solitário autossuficiente.

Bosch: Legacy - Série Original Amazon

(Bosch: Legacy, 2022-)

Data de lançamento: 6 de maio

Sinopse: Bosch embarca no próximo capítulo de sua carreira e se vê trabalhando com seu antigo inimigo, Honey Chandler.

The Kids in the Hall - Série Original Amazon

(The Kids in the Hall, 2022-)

Data de lançamento: 12 de maio

Sinopse: A icônica trupe de comédia canadense The Kids in the Hall retorna dos mortos com um reboot de sua inovadora série de esquetes.

NETFLIX

A caminho do Verão

Data de lançamento: 6 de maio

Os opostos sempre se atraem

Data de lançamento: 6 de maio