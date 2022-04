O que fazer em Belém neste domingo (01/05); confira a agenda cultural

MÚSICA

Limonada Sonora

| O quê: Festa Limonada Sonora com shows da banda Massa Grossa e grupo Os Falsos do Carimbó e discotecagem do Dj Igor e Bambata Brothers

| Onde: Deck do Insano Marina Club (Rua São Boaventura, 268 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 16 horas

| Ingressos: Entrada gratuita até as 18h; ingressos a R$ 10 a partir das 18h e depois das 20h, R$ 15

| Gênero: Música brasileira e regional

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 91 98213-6071 / 99158-0829

Clube da Guitarrada

| O quê: 36° encontro do Clube da Guitarrada

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena)

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingressos: R$ 10 e depois das 20h, R$ 15

| Gênero: Guitarrada

| Informações: @espaco_cultural_apoena / 91 98213-6071 / 99158-0829

Seresta

| O quê: “Bingão do Trabalhador” com show da banda Kalango Pop e Dj Anderson

| Onde: Casa da Seresta (Tv. Ferreira Pena, 354)

| Hora: A partir das 17 horas

| Informações: 91 3230-2370 / 98117-4398 / 99315-5681

Samba

| O quê: Varandinha do Manga com shows de Leozinho, Pagode das Meninas, Beto & Naldo e DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (R. Cônego Jerônimo Pimentel, nº373)

| Hora: A partir das 18 horas

| Informações: (91) 99221-6318

Forró

| O quê: Xique Xique com Marcio Macedo e grupo FoleBrazil, referência musical do autêntico forró pé de serra

| Onde: Vila Container (Av. Gov. Magalhães Barata, 62)

| Hora: A partir das 19h

| Ingresso: Gratuito

| Gênero: Forró

| Informações: @vila.container

Vicrime

| O quê: Shows de Nosso Tom, I Love Pagode, Baladeros e MC Gasparzinho

| Onde: Vitrine Lounge (Tv. Quintino Bocaiúva, 844)

| Hora: A partir das 18 horas

| Informações: @vitrinebelem / 91 99200-8011/98133-5959

CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Japão

| O quê: A exposição “A Beleza do Artesanato de Tohoku - Japão” está aberta ao público

| Onde: Museu de Arte Sacra (Praça Frei Brandão, s/n)

| Quando: Até 24 de abril

| Hora: De terça-feira a domingo, de 9h às 17h

LITERATURA E ARTE

Bienal Black

| O quê: Programação da 2ª Bienal Black Brazil Art

| Onde: Youtube da Bienal

| Quando: Até 18 de julho de 2022

| Informações: www.bienalblack.com.br