"Eu tinha uma cinta, uma bicicleta e um sonho”, diz a influenciadora Cris Oncinha sobre recomeços

A vida é cheia de reviravoltas e recomeçar é um ato de coragem. Diante dessa realidade o videocast Chá de Canela resolveu trazer para debate, esta semana, o tema “Glow up pós-término”, que é aquele momento em que as pessoas buscam uma injeção de ânimo para retomar a vida após o fim de um relacionamento ou o fim de um ciclo. E convidada da semana para falar do assunto foi a influencer e empresária Cris Oncinha, que dividiu a experiência tanto das relações afetivas como também da vida de um modo geral.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (1), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

VEJA MAIS

Cada pessoa reage de uma maneira ao fim de um ciclo, mas muitas pessoas buscam por mudanças para seguir o novo. A influencer Cris Oncinha lida quase que diariamente com essa realidade, pois a maioria de suas clientes são mulheres que estão em busca de melhorar a autoestima."É muito comum ver pessoas que ao terminarem uma relação ou um ciclo buscarem por mudanças. Elas entram na academia, cortam o cabelo. No meu caso eu busco sempre me cuidar e não esperar pelo momento do fim de uma relação”, pontua Oncinha.

Mas não é só na vida afetiva que a entrevistada diz que deu a volta por cima. Ela recorda da época difícil que já passou, pois desde adolescência ajudava a mãe com venda de bombons. Ela conta que essa força é inspiração da mãe, que sempre acreditou na mudança de vida. “Eu só tinha uma cinta, uma bicicleta e um sonho. Hoje, tenho quatro lojas”, declara a influencer e empresária.

Cris se emocionou ao recordar dos tempos difíceis em que tinha dificuldade para comprar o alimento da casa. Para acompanhar o episódio completo, é só ficar ligado nas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E nas principais plataformas de streaming.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.

Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes