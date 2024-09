"Eu toco direitinho, sou Dj", diz o ministro Jader Filho durante entrevista no Chá de Canela 

O Ministro das Cidades, Jader Filho, é o convidado da semana do videocast Chá de Canela, o qual tem como tema "As cidades estão prontas para as mulheres?". Neste episódio, o ministro falou sobre políticas públicas, espaços urbanos, machismo e projetos que contribuem para que as mulheres possam se sentir mais incluídas no cotidiano das cidades.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (17), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

Sobre a pergunta que levou ao tema do episódio, Jader Filho responde que as culturas devem ser reforçadas, menos a cultura do machismo e, para isso, é preciso que os governos e setor público incentivem que as ações possam fortalecer a defesa das mulheres para que o respeito possa se proliferar pela sociedade.

Com relação aos espaços de periferias, onde mulheres habitam e são chefes de famílias, o ministro destacou que exaltar as iniciativas positivas de dentro das periferias é uma forma de incentivar e proliferar os bons exemplos.

Nesse caso, o ministro citou sobre o projeto “Prêmio periferia Viva”, o qual é uma forma de fortalecer as iniciativas de dentro das periferias.

“Quando se pensa nas questões da periferia, é importante pensar em dois pontos: levar equipamentos de infra-estrutura com a iniciativa de urbanização de favelas, mas também há outro ponto que é o de dar holofote a esses espaços com as iniciativas já existentes. O prêmio é uma forma de incentivar as boas práticas, pois quando pensamos em periferia pensamos em problemas, mas há muitas soluções dentro delas e que precisam ser multiplicadas”, destaca o ministro.

O contrato do programa Minha Casa, Minha Vida é pensando como forma de assegurar a segurança das mulheres, uma vez que, prioritariamente, os contratos são assinados com mulheres chefes de famílias, pois de acordo com o ministro, diante de um perfil que já foi traçado e verificado que os contratos firmados com mulheres, as casas são mantidas.

"O programa foi lançado em 2009 e já estamos chegando a 8 milhões de unidades habitacionais pelo país. Nesse tempo já temos uma curva de aprendizagem e ficou provado que quando o contrato fica nas mãos das mulheres elas não se desfazem da casa, elas não vendem, pois elas entendem que ali vão criar seus filhos”, pontua o ministro.

Em um momento mais descontraído da conversa, o ministro falou da sua paixão pela dança e pela música. Inclusive, nas horas vagas o ministro Jader Filho é o DJ das festas da família. ‘Eu sei tocar direitinho, eu toco nas festas. Tenho uma playlist bem variada”, conta sobre esse lado pessoal da vida.O episódio completo será liberado nesta terça (17).

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual. Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes