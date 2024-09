'Metade do meu rosto ficou paralisado', recorda Rayana Corrêa após procedimento estético

O episódio da semana do videocast Chá de Canela traz para a discussão um assunto comum em roda de amiga, o estilo de homem que as mulheres gostam: "Homem com marra ou energia bicha ?". Diante disso, a influencer paraense Rayana Corrêa é a convidada da semana e debateu sobre o assunto.

O episódio fica disponível nesta terça-feira (24), ao meio-dia, pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube. E pelas principais plataformas de streaming como spotify, deezer e outros.

A influencer paraense diz que faz parte do time de mulheres que gosta do homem com marra, uma vez que ela se reconhece como uma mulher com atitude, em decorrência disso procura por parceiros com a mesma energia.

"Eu sou uma mulher de atitude, que chega chegando, por isso, se o meu companheiro não estiver nessa mesma pegada, não vai rolar. Eu digo pelo meu namorado, que chega chegando", explica Rayana.

Durante o episódio, Rayana falou do momento de depressão que passou, em 2016. Após um procedimento estético, ele teve complicações e metade do seu rosto ficou paralisado. "Foi em um momento em que eu estava iniciando esse meu boom nas redes sociais. Eu sumi, mas depois eu fiquei só postando fotos e não fazia mais vídeos", explicou a paraense.

Para quem não sabe, a influenciadora é sobrinha do DJ Dinho, do Tupinambá. Portanto, a cultura da aparelhagem é latente na vida da influencer. “Eu nasci, praticamente, em uma caixa de aparelhagem”, brinca. Rayana acrescenta que sua família é festeira e que em qualquer oportunidade os familiares se reúnem. “Eu já fui muito baladeira, hoje já estou mais tranquila, mas acredito que isso seja muito por conta da minha família, que ama festa”, acrescenta.

Sobre o Chá de Canela

O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação.

A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual. Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.

Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal.

Ficha técnica

Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna Lima

Produção audiovisual e edição: Arthur Moraes e Liana Gomes