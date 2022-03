'Eu sei que chegou a hora', disse ex-BBB Juliette em despedida ao descobrir doença

Juliette abriu o coração no programa "Conversa com Bial" da terça-feira (08), sobre a existência de um aneurisma em sua cabeça. Pela primeira vez, a campeã do BBB 21 revelou detalhes de como reagiu ao diagnóstico da doença que vitimou sua irmã, Julienne e que também atinge sua mãe.

A irmã da ex-sister morreu em decorrência de um AVC, causado por um aneurisma cerebral que se rompeu, quando ela ainda tinha 17 anos. Em 2019, a mãe de Juliette, dona Fátima, também teve um AVC. E, no ano passado, a cantora passou pelo mesmo susto.

Chorando, Juliette contou a Bial - que lagrimou durante a entrevista - que no momento em que produtores e fãs comemoravam o lançamento de seu EP, foi justamente quando ela enfrentava o pânico de ter que conviver com a mesma doença que afeta sua família. De acordo com Juliette, a morte prematura da sertaneja Marília Mendonça lhe acendeu um sinal de alerta. Foi quando ela decidiu procurar por ajuda médica, e que o resultado dos exames acabou sendo surpreendente.

"Não falei porque não estava preparada para isso. Precisava me curar antes de me abrir. Minha mãe, além do AVC, tinha um buraquinho no coração, um forame, que era um dos meus propósitos de eu querer ganhar o Big Brother. E ela foi fazer essa cirurgia em São Paulo. Quando cheguei lá - eu já tinha feito outros exames no cérebro e não tinha dado nada - mas a doutora disse: ‘Vamos fazer um check-up. E eu falei não", disse Juliette.

A ex- BBB ainda comentou a decisão de não falar sobre o tema.

"No fundo, tinha medo de fazer de novo porque tinha a sensação de que podia ser. Aí minha mãe fez a cirurgia, ficou super bem e quando ela saiu do quarto eu fui fazer meus exames. Passei uma hora dentro da máquina, recebendo contraste na veia, e na minha cabeça: ‘Sei que chegou a hora e vou saber que tenho um aneurisma, era uma certeza no meu coração que não …

Entenda é um aneurisma

O aneurisma atinge pessoas que sofreram alguma alteração em vaso sanguíneo, veia ou artéria, do corpo e pode ser provocado pelo consumo de álcool, fumo ou hábitos de vida não saudáveis. Em alguns casos, pode ser causado por doença ou trauma vascular.

A doença que atingiu Juliette pode ser de três tipos e em todos eles na maioria dos casos não apresenta sintomas. Podem ser cerebrais, abdominais ou torácicos. Mas náusea, vômito, fraqueza e dor de cabeça podem ser sinais de aneurisma, cujo tratamento varia de acordo com o tipo e o estágio no qual se encontra. Procedimentos como implante de stent ou clipe cirúrgico podem ser forma de tratamento.

