Retrospectiva: Juliette, Anitta e morte de Marília Mendonça: veja o que marcou 2021

Separamos, mês a mês, tudo o que rolou no Pará e no Brasil; confira nossa retrospectiva do mundo cultura!

JANEIRO

O ano de 2021 começou ainda sob uma série de restrições por conta da pandemia de covid-19, mas não demorou muito para que os brasileiros encontrassem um bom motivo para passar as noites em casa. No dia 25 de janeiro estreou a 21ª temporada do “Big Brother Brasil”, a segunda consecutiva com metade do elenco formado por figuras públicas. E foi desde o comecinho que se desenhou a jornada de heroína daquela que se tornaria a queridinha do Brasil ao longo dos próximos meses: a advogada e maquiadora Juliette, que saiu vitoriosa do programa e com 24 milhões de seguidores no Instagram.

O mês, no entanto, não foi apenas de entretenimento. No dia 7 de janeiro, a música perdeu Genival Lacerda, ícone do forró que faleceu aos 89 anos, vítima da covid-19. Foi também em janeiro que governos e prefeituras começaram a anunciar o cancelamento do Carnaval 2021. O mês terminou com a paraense Fran Marins aprovada nas audições do “The Voice +”, programa onde chegou a ser finalista pelo time de Daniel.

FEVEREIRO

Com uma edição do “Big Brother Brasil” bombando nas telinhas, fora da casa não faltaram polêmicas. No dia 17 de fevereiro, o cantor Belo foi preso após realizar um show clandestino em uma comunidade do Rio de Janeiro. O ocorrido dividiu opiniões, e alguns artistas saíram em defesa do cantor.

Na TV, telespectadores descobriram os encantados das florestas na série “Cidade Invisível” (Netflix), estrelada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini. A TV brasileira teve um marco: no dia 23, a cantora Karol Conká foi eliminada do “BBB 21” com recorde de rejeição, recebendo 99,17% dos votos em um paredão triplo. O mês teve ainda o anúncio da separação da dupla de música eletrônica Daft Punk, após 28 anos de carreira.

Outra polêmica foi gerada pelas acusações de violência sexual contra o músico Marilyn Manson. A atriz Evan Rachel Wood foi a primeira a revelar ter sido abusada pelo cantor, de quem foi noiva. Em seguida, várias pessoas fizeram acusações contra o artista. Também em fevereiro, Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, foi acusado de estupro por MC Maylon, um jovem de 21 anos.

MARÇO

O mês de março trouxe de volta histórias inéditas aos amantes das novelas, depois de um longo período de reprises. No dia 15 de março, o público reencontrava com Dona Lourdes (Regina Casé), com o retorno de “Amor de Mãe” (Globo). O folhetim voltou para a exibição de seus últimos capítulos, depois da interrupção das filmagens por conta da pandemia. Ainda na TV, depois de polêmica com Marcius Melhem, Dani Calabresa finalmente ganhou seu programa solo, "Dani-se", que estreou no GNT no dia 5. No cinema, o público pôde assistir a versão de Zack Snyder de "Liga da Justiça" - uma reedição do filme com quatro horas de duração.

O mês também foi marcado por perdas nas artes. No dia 19, o cantor, compositor e vereador Salvador Irmão Lázaro, morreu aos 54 anos, vítima da covid-19. No dia 31, faleceu aos 78 anos, vítima de uma pneumonia, o pianista Lafayette Coelho Varges, compositor da canção "Papaya" - imortalizada como o hino do concurso de fantasias Rainha das Rainhas.

ABRIL

José Leal, o Zecão, grande nome do grupo Experiência, morreu em 14 de abril, dia em que completaria 68 anos. O artista sofreu um infarto fulminante devido à diabetes e anemia. Ele morreu na sua residência. Integrante do Grupo Experiência, há décadas ele encenava o clássico "Ver de Ver-o-peso". Estava com 58 anos de carreira. O último trabalho de Zecão foi o espetáculo "Feliz Aniversário, Papai", de autoria dele, em novembro de 2020.

O mês teve, ainda, a realização do Festival TEAlentos, que reuniu música, artes visuais, dança, teatro e poesia para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no Teatro Estação Gasômetro, no Parque da Residência, em Belém.

MAIO

Com o Theatro da Paz fechado ao púbico, o Festival de Ópera do Theatro da Paz chegou ao ano 20 com uma programação on-line e televisionada. Um programa com trechos de composições de Carlos Gomes, Gershwin, Puccini, Mozart e Verdi, as óperas La Bohème, Porgy and Bess, Un ballo in maschera, A flauta mágica e Colombo, interpretadas pelas sopranos Kézia Andrade, Luciana Tavares e Lanna Bastos, o tenor Antonio Wilson e o barítono Idaias Souto, foi produzido.

JUNHO

Mostra Cultural São João Teimoso, da Prefeitura de Belém, selecionou mais de 115 grupos artísticos-culturais de Belém - entre quadrilhas juninas; grupos de pássaros e cordões de bichos; grupos de carimbó; de toadas; bois-bumbá; e de parafolclóricos de dança e música – para apresentações on-line. Os selecionados receberam R$ 4 mil.

O escritor paraense Vicente Franz Cecim morreu vítima da covid-19 no dia 14 de junho. Autor de mais de 15 obras literárias, seu último livro foi lançado no ano passado, uma coletânea da série "Viagem a Andara". Nesta publicação, ele reúne 18 livros em 1.238 páginas, incluindo três obras inéditas da saga. Ele é criador de um universo mítico único na história da literatura mundial.

O livro "Anjo dos abismos e outras linhas", do poeta, político, advogado, professor e compositor santareno Ruy Barata (1920 - 1990), foi relançado no dia 25 de junho. Impresso pela primeira vez em 1943, o livro estava esgotado há algumas décadas. Nesta edição atual, um conteúdo extra foi disponibilizado, incluindo poemas inéditos publicados apenas na revista literária Terra Imatura (1938 -1942), com posfácio da Lília Chaves, professora e doutora em Teoria Literária; entrevistas e a críticas de estudiosos sobre Ruy Barata e sua obra.]

O Museu de Arte Sacra (MAS), recebeu a exposição “Junho, bendito seja!”, com fotografias de And Santos, Cristina Carvalho, Déborah Elena, Deia Lima, Manuel Siqueira, Marcelo Vieira, Michel Pinho, Rafael Aguilera, Rosário Travassos e Wagner Santana, e vídeos do acervo do Museu da Imagem e do Som (MIS) e adereços da coleção do Arrastão do Pavulagem.

JULHO

No mês de julho, os brasileiros se depararam com tragédias, polêmicas e uma grande perda no humor. No dia 14 de julho, o cantor Iverson de Souza Araújo (conhecido como DJ Ivis), que vinha disparando nas noites brasileiras, foi preso em Fortaleza por agressões contra sua ex-mulher, Pamella Holanda. Após os vídeos de agressões serem divulgados pela ex-esposa nas redes sociais, a prisão aconteceu em um condomínio de luxo em Aquiraz. Em um dos casos, Pamela afirmou que foi agredida pelo músico porque amamentou a filha quando estava diagnosticada com covid-19.

No dia 27 de julho, o humor no país sofreu uma grande perda: morreu aos 101 anos o ator e dublador Orlando Drummond, conhecido por interpretar o personagem “Seu Peru” no humorístico Escolinha do Professor Raimundo, e também por ter emprestado sua voz a personagens icônicos por décadas como Scooby-Doo e Popeye.

Henrique da Paz, partiu aos 72 anos de idade, em 26 de julho, durante um procedimento cirúrgico no coração. Fundador do Grupo de Teatro Gruta, um dos mais antigos do Pará, ele tinha 45 anos de carreira. No dia 29 de julho, um incêndio atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Neste prédio, ficavam guardados 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos. Alguns tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu, para contar a história do cinema brasileiro.

AGOSTO

O mês de agosto trouxe boas novas para a cultura paraense, depois de nove meses em obra, o belíssimo Theatro da Paz foi reaberto na capital do Pará, com uma vasta programação cultural. O objetivo era deixar o teatro mais inclusivo e acessível. As intervenções realizadas incluem a revitalização da fachada; restauro completo do forro das varandas; pinturas internas; reforma do forro e das instalações elétricas; reforma e limpeza de pisos; substituição das palhinhas das cadeiras; tratamento de esquadrias; revitalização total do Café da Paz e reforma completa dos banheiros, adaptados à acessibilidade.

Em agosto também, o Brasil perdeu o ícone da dramaturgia e um dos maiores galãs da história do país: Tarcísio Meira. O ator estava internado na UTI do hospital Albert Einstein, em São Paulo, acometido pela covid-19 e não resistiu. Nascido em 5 de outubro de 1935, em São Paulo, Tarcísio Meira teve uma carreira de mais de seis décadas. Fez TV, cinema e teatro e interpretou dezenas de papéis marcantes, além de ter vivido um dos casamentos mais duradouros da televisão com Glória Menezes.

Uma mudança significativa ocorreu em agosto na televisão brasileira, quando o apresentador da Rede Globo Luciano Hulk deixou o comando do programa “Caldeirão do Hulk” e passou a fazer parte dos domingos da TV Globo com o “Domingão do Hulk”, substituindo Fausto Silva.

SETEMBRO

Em setembro, O Brega foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. A lei que atribuiu o título foi sancionada pelo governo estadual, após ser aprovada pela Asembleia Legislativa.

No mês de setembro, o apresentador Marcos Mion assumiu oficialmente os sábados da TV Globo no lugar de Luciano Huck. O polêmico Nego do Borel foi expulso de um reality show após suspeitas de que o cantor teria estuprado a modelo Dayane Mello durante o confinamento. Após as denúncias, a Polícia Civil do Estado de São Paulo também decidiu abrir uma investigação para apurar o caso.

O Brasil também perdeu em setembro o ator Luis Gustavo, que morreu aos 87 anos, após travar uma luta contra o câncer desde 2018. Famoso pelo papel do detetive 'Mário Fofoca', ele também fez história no seriado de humor “Sai de Baixo”, da TV Globo.

OUTUBRO

Como todo ano, a programação cultural esteve voltada para o Círio de Nazaré. A tradicional Festa da Chiquita comemorou 43 anos com uma programação diferente. No dia 9, no Memorial dos Povos, Eloy Iglesias reuniu artistas paraenses e LGBTQIA+.

A exposição “Um carnaval devoto”, reuniu na Capela do Museu do Estado do Pará (MEP), até o último dia de outubro, imagens do lado festivo do Círio de Nazaré, com ênfase no Auto do Círio.

Pelo segundo ano consecutivo, o Auto do Círio, realizou a apresentação online pelo canal do YouTube do evento. Com o tema “Sagradas Conexões”, a exibição ocorreu no dia 08, com a 26ª edição do espetáculo-cortejo que homenageia Nossa Senhora de Nazaré por meio das artes cênicas.

De formato hibrido ocorreu a exposição “Procissão de cartazes: a coleção de cartazes do Museu do Círio em 3 séculos (XIX, XX e XXI)”. De forma online, a mostra poderia ser acessada no site do Sistema Integrado de Museus, e de modo presencial no prédio do Arquivo Público do Pará, na Campina.

NOVEMBRO

O mês de novembro começou com uma tragédia para os brasileiros, a morte repentina da cantora Marília Mendonça no início do mês abalou o país. A sertaneja morreu após sofrer politraumatismo (fraturas de vários ossos do esqueleto, comprometendo órgãos internos) com a queda do avião em que seguia para um show em Caratinga, no Vale do Rio Doce.

O mês também foi de mudanças para os apresentadores de grandes programas da TV Globo, Tadeu Schmidt deixou a apresentação do Fantástico para assumir o Big Brother Brasil e Maria Júlia Coutinho assume o “Show da Vida” ao lado de Poliana Abritta.

Belém parou em novembro com a gravação do clipe da nova música da cantora Anitta e Pedro Sampaio. O clipe "No Chão da Novinha", causou alvoroço no mercado do Ver-o-Peso, os artistas pararam as ruas da cidade, deixando que os fãs pudessem acompanhar tudo de perto. Ruivinha de Marte e Leona Vingativa, influenciadoras digitais, também participaram do videoclipe.

A jornalista e comentarista política Cristiana Lôbo morreu aos 63 anos em 11 de novembro de 2021 após enfrentar um câncer, uma grande perda para o jornalismo brasileiro.

DEZEMBRO

Em dezembro, Belém teve grandes eventos com a flexibilização das regras sanitárias, como a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, Festival Psica e shows de Gal Costa e Gusttavo Lima.

O Ver-o-Peso ambientou uma gravação da ex-BBB Camilla de Lucas e do longa “Relato de Um Certo Oriente”, inspirado no livro homônimo de Milton Hatoum. Estrearam grandes produções esperadas pelo público: “Matrix Resurrections”, “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa” e dos episódios finais de “La Casa de Papel”, na Netflix.

Na tevê, as paraenses brilharam: Fafá de Belém foi confirmada para o The Voice +; Gaby Amarantos entrou para a nova novela da Globo, “Além da Ilusão”; a escritora Monique Malcher, vencedora do Prêmio Jabuti, assinou contrato com a Netflix; e a TV Liberal exibiu a edição especial “Sons do Pará Divas” sob o comando de Joelma e Valéria Paiva.

A obra musical de Sebastião Tapajós foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial de Santarém, e as matrizes tradicionais do forró, patrimônio cultural do Brasil. Gretchen recebeu o título de "Cidadã do Pará", da Assembleia Legislativa do Estado.

O mês também foi marcado pelos falecimentos da atriz Mila Moreira, do sambista Monarco; e das americanas bell hocks, escritora e ativista, e Anne Rice, autora do best-seller “Entrevista com o Vampiro”.