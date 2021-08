Juliette entra para o Guinness com número recorde de curtidas em publicação; confira

A ex-BBB 21, Juliette Freire, entrou para o Guinness World Records- o livro dos recordes-, com a postagem do Instagram que teve um milhão de curtidas em menor tempo. O feito aconteceu quando a paraibana foi anunciada a vencedora do reality.

A postagem teve um milhão de curtidas em apenas 3 minutos. Isso fez com que o antigo recorde desbancasse o da cantora Billie Eilish, que alcançou as curtidas em cinco minutos.

“Juliette se tornou uma sensação durante seu tempo no Big Brother Brasil. Foi seu post no Instagram anunciando que ela havia vencido a 21ª temporada que quebrou esse recorde”, afirmou a nota do Guinness.

Hoje, a foto recordista acumula quase nove milhões de curtidas e a paraibana é a ex-bbb com mais seguidores na rede social, reunindo mais de 32 milhões de fãs.