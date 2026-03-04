'Eu poderia ter sido claramente uma vítima de feminicídio', diz Mel Lisboa sobre relacionamento

A atriz Mel Lisboa concedeu uma entrevista ao podcast Você não sabe o que eu sofri, de Tati Bernardi, no qual fez revelações pesadas a respeito de um relacionamento que teve aos 15 anos. Além de ter passado por uma experiência abusiva, a artista declarou que contraiu HPV.

"Às vezes ele me batia, eu batia de volta, a gente saía na porrada", contou a atriz. A artista ainda relembrou que foi traída diversas vezes pelo parceiro, que tinha 19 anos no início do namoro.

"Acho que dizer que é um relacionamento tóxico, abusivo é pouco", disse. "Na verdade, ele foi violento a ponto de que eu poderia ter sido claramente uma vítima de feminicídio mesmo."

"Um dia eu vou numa consulta ginecológica e eu descubro que eu estava com HPV muito já avançado", relatou. A médica que a diagnosticou sugeriu que ambos deveriam procurar auxílio para realizar o tratamento.

"Um tempo depois também cai a minha ficha. Não, obviamente não foi o show", comentou Lisboa em referência ao momento que causou o término. "Foi ter visto a minha vida em risco. Poderia ter sido muito pior. Felizmente foi uma IST que eu consegui curar muito fácil, mas assim, ela pode causar câncer."

Após o encerramento da relação, a artista soube que o antigo namorado havia sido assassinado. "Ele era um cara violento, que se metia em brigas. Até hoje não sei o que aconteceu, também não quis ir atrás disso. Ele se metia em brigas de gangues no Rio, de moleques violentos em festas, e tinha também o lance de drogas que ele consumia", refletiu a atriz.