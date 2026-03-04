Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Eu poderia ter sido claramente uma vítima de feminicídio', diz Mel Lisboa sobre relacionamento

Após o encerramento da relação, a artista soube que o antigo namorado havia sido assassinado

Estadão Conteúdo
fonte

Mel Lisboa (Instagram @mellisboa)

A atriz Mel Lisboa concedeu uma entrevista ao podcast Você não sabe o que eu sofri, de Tati Bernardi, no qual fez revelações pesadas a respeito de um relacionamento que teve aos 15 anos. Além de ter passado por uma experiência abusiva, a artista declarou que contraiu HPV.

"Às vezes ele me batia, eu batia de volta, a gente saía na porrada", contou a atriz. A artista ainda relembrou que foi traída diversas vezes pelo parceiro, que tinha 19 anos no início do namoro.

"Acho que dizer que é um relacionamento tóxico, abusivo é pouco", disse. "Na verdade, ele foi violento a ponto de que eu poderia ter sido claramente uma vítima de feminicídio mesmo."

"Um dia eu vou numa consulta ginecológica e eu descubro que eu estava com HPV muito já avançado", relatou. A médica que a diagnosticou sugeriu que ambos deveriam procurar auxílio para realizar o tratamento.

"Um tempo depois também cai a minha ficha. Não, obviamente não foi o show", comentou Lisboa em referência ao momento que causou o término. "Foi ter visto a minha vida em risco. Poderia ter sido muito pior. Felizmente foi uma IST que eu consegui curar muito fácil, mas assim, ela pode causar câncer."

Após o encerramento da relação, a artista soube que o antigo namorado havia sido assassinado. "Ele era um cara violento, que se metia em brigas. Até hoje não sei o que aconteceu, também não quis ir atrás disso. Ele se metia em brigas de gangues no Rio, de moleques violentos em festas, e tinha também o lance de drogas que ele consumia", refletiu a atriz.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MEL LISBOA/RELACIONAMENTO/FEMINICÍDIO/RISCO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Dona Onete segue estável e com boa resposta ao tratamento, diz assessoria

A artista paraense foi internada na última sexta-feira (27) com infecção urinária

04.03.26 13h40

MÚSICA

Liah Soares lança ‘Paraense’ com participação super especial de Dona Onete em homenagem às mulheres

A música tem produção musical de Dedê Borges, que imprime uma sonoridade contemporâneajunto as raízes do carimbó e dos ritmos amazônicos

04.03.26 12h29

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

BIG BROTHER BRASIL

Que horas Juliano Floss vai entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda a dinâmica

O participante Breno foi o escolhido do paredão falso e convidou Juliano para espionar os brothers no Quarto Secreto; veja o horário previsto

04.03.26 10h01

BBB

Quem está no Quarto Secreto do BBB 26? Confira o resultado do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputavam a vaga na dinâmica

04.03.26 8h16

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda